Il ne s’est pas écoulé deux mois depuis sa présentation, mais Xiaomi a déjà changé le logo de HyperOS.

L’image du nouveau système d’exploitation HyperOS de Xiaomi était peut-être trop simple, donc le fabricant chinois a redessiné le logo pour transmettre polyvalence et fiabilité aux utilisateurs.

Le nouveau logo de HyperOS, le firmware de Xiaomi basé sur AOSP.

Lorsque Xiaomi nous a présenté son nouveau système d’exploitation HyperOS à la fin du mois d’octobre dernier, il est certain que nous avons immédiatement compris que ce tournant stratégique représentait un changement de paradigme important pour le catalogue Android et les partenaires de Google, qui auraient désormais un bon exemple de comment fonctionne Android Open Source Project sans les contraintes de Google, mais avec ses services fonctionnels.

En effet, l’une des clés de HyperOS est précisément cette base de AOSP qui marque la nouvelle voie, abandonnant MIUI comme personnalisation pour tout contrôler dans le développement du système d’exploitation, sauf évidemment ce qui concerne la certification de Google Play, ses services Google Play et toutes les applications du géant de Mountain View.

En tout cas, et bien que Xiaomi veuille donner toute l’importance qu’elle mérite à HyperOS en annonçant même les premiers appareils qui seront officiellement mis à jour, il semble qu’il reste encore des questions à régler dans le déploiement de ce nouveau firmware qui arrivera à la fois sur les terminaux de Xiaomi et ses sous-marques, qui finalement n’auront pas ces versions spécifiques qui circulaient sous les noms de POCO HyperOS ou Redmi HyperOS.

De nouveaux mouvements purement esthétiques ne se sont pas fait attendre, puisque depuis la communauté MIUI sur le réseau social chinois populaire Weibo, le nouveau logo de HyperOS a été officiellement publié par Xiaomi, qui a modifié cela en moins de deux mois, en nous présentant d’abord un logo plus simple avec seulement le nom du système d’exploitation en police Mi Sans, pour maintenant passer à une image plus visuelle et adaptée, qui correspond mieux aux nouveaux temps et évoque la connectivité et la polyvalence que Xiaomi souhaite mettre en évidence.

Non seulement cela, nous voyons maintenant un cercle avec des éléments d’une couleur bleue vibrante qui se disposent pour former une sorte d’étoile, montrant une ressemblance indéniable avec l’animation d’interconnexion de HyperOS pour illustrer l’intégration dans tous types de dispositifs au sein de la gamme diversifiée de produits du fabricant de Haidian.

Xiaomi suggère avec cette nouvelle image un lien profond entre HyperOS et tout l’écosystème Xiaomi, évoquant la polyvalence qui est présumée d’un système qui devrait être capable de s’adapter à presque n’importe quel appareil.

Les couleurs choisies, puisque Xiaomi abandonne l’orange habituel, cherchent une sensation de calme et une plus grande fiabilité, s’alignant sur l’identité des premières versions stables de HyperOS pour transmettre l’engagement, l’innovation et la technologie de pointe à l’utilisateur.