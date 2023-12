L’iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix coûte aujourd’hui 230 euros de moins

Le temps a passé, mais ce beau smartphone a encore des choses à dire.

L’iPhone 13 et ses différentes finitions.

Je veux vous recommander un smartphone dont je parle toujours à mes amis et à ma famille, un appareil vétéran avec une fiche technique si complète qu’il peut rivaliser sans problème jusqu’en 2024. L’ iPhone 13 est maintenant au prix de 679 euros sur Amazon et si vous avez déjà pensé à l’acheter, je ne le laisserais pas passer.

Si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison et vous le recevrez en seulement 1 jour, c’est un vrai plaisir. Vous obtiendrez un téléphone plutôt performant avec lequel vous pourrez profiter d’iOS, un excellent système d’exploitation réputé pour son harmonie. Allez-vous lui donner une chance ?

iPhone 13 (128 Go)

Achetez le téléphone portable Apple avec une réduction

L’écran Retina de cet iPhone ne vous laissera pas indifférent, il atteint 6,1 pouces et est vraiment agréable à regarder. Son design non plus, avec des matériaux de haute qualité et une construction exquise à la hauteur de quelques-uns de nos jours.

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED de 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

Le cerveau de cet appareil a été créé par Apple lui-même, il s’agit du puissant A15 Bionic. Nous parlons d’un processeur très performant qui vous permettra de faire fonctionner de manière fluide et rapide n’importe quelle application ou jeu qui vous vient à l’esprit. En d’autres termes, c’est une bête capable de tout. Oubliez vos préoccupations.

Nous n’oublions pas son dos, où se trouvent 2 bonnes caméras qui continuent de montrer leur valeur. Ce double capteur de 12 mégapixels donne de très bons résultats grâce au traitement effectué par le logiciel d’Apple, il ne vous décevra pas.

iPhone 13 (128 Go)

Si vous voulez passer du côté de la pomme ou si vous cherchez à remplacer votre ancien iPhone, vous savez déjà que ce numéro 13 peut être un excellent choix. C’est un vétéran qui continue de donner des raisons de parler, un smartphone très complet qui vous procurera une bonne expérience utilisateur. Vous n’aurez à vous préoccuper de rien, je vous l’assure. Je l’ai même recommandé à cette personne spéciale.