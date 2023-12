L’un des derniers smartphones de Xiaomi reçoit la mise à jour vers HyperOS en Europe

La mise à jour vers HyperOS est désormais disponible sur les Xiaomi 13T de l’Union européenne avec la version du firmware OS1.0.2.0.UMFEUXM.

La partie arrière du Xiaomi 13T en vert

Xiaomi continue de déployer la version mondiale de HyperOS sur les meilleurs appareils de son catalogue et, il y a quelques jours, nous vous avons annoncé que le géant chinois prévoyait de lancer cette version sur 9 de ses téléphones mobiles et tablettes au premier trimestre 2024, et maintenant nous venons d’apprendre que l’un d’entre eux a déjà commencé à la recevoir.

Ainsi, comme nous le confirmons depuis le canal Telegram de MIUIes, Xiaomi a déjà commencé à déployer progressivement HyperOS Global sur tous les Xiaomi 13T en Europe.

La version mondiale de HyperOS commence à arriver sur les Xiaomi 13T du continent européen

La ROM européenne des Xiaomi 13T vient de recevoir une nouvelle mise à jour avec la version du firmware OS1.0.2.0.UMFEUXM qui apporte à ces appareils la version mondiale de HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi basé sur Android 14.

Ceci dit, cette mise à jour est actuellement uniquement disponible pour les propriétaires d’un Xiaomi 13T inscrits au programme Mi Pilot de la marque chinoise, donc si vous n’êtes pas inscrit à ce programme, vous devrez attendre encore quelques semaines pour que Xiaomi rende cette mise à jour disponible pour la version stable.

Cette nouvelle version logicielle comprend à la fois les améliorations de performance et de sécurité d’Android 14 ainsi que les nouveautés les plus remarquables de HyperOS, parmi lesquelles on peut notamment mentionner une série de changements dans l’interface utilisateur qui affectent tous ses éléments tels que les icônes, les animations, le panneau de contrôle ou les notifications.

Quoi qu’il en soit, il s’agit seulement de la première étape de déploiement de la version mondiale de HyperOS par Xiaomi, car nous sommes sûrs qu’après le Xiaomi 13T, cette version commencera à arriver sur les autres appareils de la série Xiaomi 13 et sur d’autres dispositifs de la marque tels que les Redmi Note 12, POCO F5 ou Xiaomi Pad 6.