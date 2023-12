Ces deux Samsung Galaxy reçoivent également la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6

La mise à jour vers Android 14 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy F23 5G et Galaxy Tab Active 4 Pro avec les versions de firmware E236BXXU5DWL2 et T636BXXU4CWL5, respectivement.

Le Samsung Galaxy F23 5G est mis à jour vers One UI 6.0 avec Android 13 de manière officielle

Samsung a promis qu’il allait mettre à jour un bon nombre d’appareils avec la nouvelle version d’Android avant la fin de l’année et il tient sa promesse, car, à ce jour, près d’une vingtaine de smartphones et de tablettes de la marque ont reçu la mise à jour vers Android 14.

Mais le géant coréen ne s’arrête pas là et continuera à mettre à jour plus de terminaux avant la fin de l’année, et une bonne preuve en est que Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers One UI 6.0 avec Android 14 sur le Galaxy F23 5G et la Galaxy Tab Active 4 Pro.

Android 14 arrive sur le Samsung Galaxy F23 5G et la Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Comme nous le confirme le media spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 sur les Galaxy F23 5G en Inde et les Galaxy Tab Active 4 Pro dans plusieurs régions du monde.

Cette nouvelle mise à jour système arrive sur les Samsung Galaxy F23 5G avec la version de firmware E236BXXU5DWL2 et a une taille de téléchargement de 488,12 Mo, tandis que dans le cas des Galaxy Tab Active 4 Pro, cette mise à jour pèse 2 Go et est déployée avec le numéro de build T636BXXU4CWL5.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware inclut également le correctif de sécurité de décembre 2023, qui résout plus de 70 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, corrige un bon nombre de bugs généraux détectés dans les versions précédentes de One UI et améliore la stabilité et les performances des deux appareils.

Une fois que cette mise à jour sera déployée dans le monde entier, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy F23 5G ou votre Galaxy Tab Active 4 Pro en entrant dans le menu Paramètres de ces appareils, en accédant à la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.