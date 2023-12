POCO compte conquérir le trône de la gamme d’entrée : le nouveau POCO M6 5G est désormais une réalité et est incroyable pour son prix.

Le fait que Xiaomi lance un téléphone pratiquement chaque semaine n’est pas surprenant pour personne, mais le fait qu’il lance deux téléphones si similaires en si peu de temps est quelque chose de plus étrange. C’est précisément ce qui s’est produit avec le nouveau POCO M6 5G, un smartphone pratiquement identique au Redmi 13 5G que nous avons connu il y a quelques jours, mais à un prix encore plus bas.

En réalité, pour vous donner une idée, cet appareil peut déjà être acheté en Inde pour un prix qui commence à partir de 9 499 roupies, soit environ 103 euros au taux de change, une valeur vraiment basse compte tenu de tout ce qu’il peut nous offrir et que nous espérons pouvoir acheter très bientôt sur notre marché.

Fiche technique du nouveau POCO M6 5G

POCO M6 5G DIMENSIONS ET POIDS 168 x 77,91 x 8,19 mm 195 grammes écran 6,74″ LCD IPS

90 Hz, HD+ (1600 x 720 pixels) Luminosité maximale de 600 nits Certifié Low Blue Light et Flicker Free

Recouvert de verre Corning Gorilla processeur MediaTek Dimensity 6100+ GPU Mali-G57 MC2 RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X stockage 128 / 256 Go UFS 2.2 Extensible via micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MP f/1.8, HDR et mode nuit disponibles Objectif auxiliaire pour la collecte d’informations appareil photo frontal 5 MP batterie 5 000 mAh Charge rapide jusqu’à 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 basé sur Android 13 connectivité Double SIM 5G + Micro SD

WiFi 2,4 GHz | 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS + Glonass, Galileo et Beidou

USB-C Radio FM Jack 3,5 mm autres Capteur d’empreintes latéral prix À partir de 103 euros au taux de change

Un Redmi 13 5G habillé avec les couleurs de POCO





Comme nous l’avons dit, nous ne pouvons pas dire que ce nouveau POCO M6 5G soit très différent de ce que nous avons vu sur le Redmi 13 5G, mais au moins l’esthétique arrière est assez différente. Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce modèle présente un module de caméra noir beaucoup plus frappant que le modèle Redmi, ainsi qu’une nouvelle couleur violette qui attire beaucoup l’attention.

De plus, les dimensions ont également été légèrement modifiées et ce téléphone est un peu plus grand et plus lourd, mais la différence est pratiquement imperceptible. Pour le reste, rien ne change : nous conservons le nouveau MediaTek Dimensity 6100 Plus, le stockage UFS 2.2, un écran IPS de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, un capteur d’empreintes digitales sur le bouton de déverrouillage, et bien d’autres spécifications qui sont vraiment bonnes compte tenu du prix.





Par ailleurs, il est important de mentionner que cet appareil est livré avec la dernière version de MIUI 14 basée sur Android 13, mais Xiaomi a confirmé qu’il pourra installer HyperOS dans une mise à jour qui prendra encore un certain temps avant d’être publiée par les développeurs du logiciel, mais nous avons au moins la certitude qu’elle le recevra.

Prix et disponibilité du nouveau POCO M6 5G

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau POCO M6 5G est déjà disponible à la vente en Inde depuis le 26 décembre 2023, mais on ne sait pas encore si nous pourrons l’acheter depuis la France ou non. En ce qui concerne les prix de ses différentes versions, ils sont établis comme suit :

POCO M6 5G 4+128 Go : 9 499 roupies, soit environ 103 euros au taux de change

9 499 roupies, soit environ 103 euros au taux de change POCO M6 5G 6+128 Go : 10 499 roupies, soit 114 euros au taux de change

10 499 roupies, soit 114 euros au taux de change POCO M6 5G 8+256 Go : 12 499 roupies, soit environ 135 euros au taux de change

Plus d’informations | Flipkart