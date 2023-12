Xiaomi détruit le prix d’un milieu de gamme ayant exactement ce dont vous avez besoin

Si vous recherchez un smartphone de milieu de gamme digne de confiance, vous êtes au bon endroit. Ce Xiaomi est un excellent achat.

L’écran du Redmi Note 12.

Amazon vient de faire chuter le prix d’un Xiaomi qui a exactement ce dont vous avez besoin, un bon smartphone de milieu de gamme avec lequel vous pourrez renouveler votre ancien smartphone sans trop dépenser. Le Redmi Note 12 est à votre portée pour seulement 153 euros dans sa version mondiale, accompagné d’un espace de stockage plus que convenable de 128 Go. Comme vous le savez, si vous êtes membre Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Notre choix est livré avec une fiche technique comprenant tout ce dont vous avez besoin et un prix qui a baissé depuis son prix initial de 249 euros. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, aux alentours de 150 euros, c’est l’un des achats les plus intelligents que j’ai trouvés. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Redmi Note 12

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone Xiaomi

À l’avant du terminal chinois se trouve un grand écran AMOLED qui déborde de couleurs et atteint presque 6,7 pouces. Ce sera un endroit idéal pour profiter de vos séries, films et diffusions en continu préférés. En plus de cela, il fonctionne avec une fluidité totale grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 685

8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne

Écran de 6,67″ AMOLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Vous n’aurez aucun problème de performance au quotidien, les applications que vous utilisez tous les jours fonctionneront parfaitement. Une grande partie de cela est grâce à son processeur, le Qualcomm Snapdragon 685, en qui vous pouvez avoir confiance sans crainte. Ce Redmi est performant, tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme.

Le triple appareil photo arrière du terminal chinois vous permettra de laisser le photographe qui est en vous s’exprimer. Nous avons ici un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro pour capturer les objets les plus petits. Ce Redmi Note 12 est également équipé d’une batterie de 5 000 mAh, de la connectivité NFC et même d’une prise jack traditionnelle pour les écouteurs.

Redmi Note 12

Je pense que c’est assez clair, le smartphone chinois est un achat qui satisfera de nombreux utilisateurs. Il est difficile de trouver mieux pour seulement 153 euros, sa fiche technique met les concurrents dans une position difficile. Nous ne savons pas pendant combien de temps il sera disponible à ce prix, si cela vous intéresse, n’y réfléchissez pas trop longtemps.