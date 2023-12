Utilisez-vous GitHub ? Activez la vérification en deux étapes ou vous cesserez de pouvoir utiliser certaines fonctionnalités dans quelques jours

Activez la vérification en deux étapes sur GitHub pour ne pas perdre de fonctionnalités sur la plateforme

GitHub souhaite que vous activiez la vérification en deux étapes, car le principal motif pour le faire est de ne pas perdre les fonctionnalités de votre compte.

GitHub, la plateforme populaire d’hébergement et de développement de code, a annoncé qu’elle obligerait tous les utilisateurs qui contribuent du code sur GitHub.com à activer la vérification en deux étapes ou 2FA avant la mi-2024 s’ils ne veulent pas perdre des fonctionnalités sur cette plateforme dédiée au développement.

Cette mesure vise à améliorer la sécurité des utilisateurs et à prévenir l’accès non autorisé à leurs projets et données. La vérification en deux étapes est une méthode de vérification qui demande aux utilisateurs de saisir un code supplémentaire, en plus de leur nom d’utilisateur et mot de passe, pour se connecter à leur compte.

GitHub obligera les utilisateurs à activer l’authentification à deux facteurs ou ils perdront la fonctionnalité de leur compte

Le code peut être généré via une application mobile, un message texte, un appel téléphonique ou une clé de sécurité. De cette manière, il devient plus difficile pour les pirates informatiques d’accéder aux comptes des utilisateurs s’ils parviennent à voler ou à deviner leurs mots de passe.

GitHub propose déjà l’option d’activer la vérification en deux étapes depuis 2013, mais ce n’était pas obligatoire jusqu’à présent pour tous les utilisateurs contribuant du code. Selon GitHub, un grand pourcentage d’utilisateurs a déjà activé cette vérification, mais le reste devra le faire avant la date limite ou risquer de perdre la fonctionnalité de leur compte.

La vérification en deux étapes est une norme de sécurité de l’industrie du logiciel et de nombreuses autres plateformes, telles que Google, Microsoft, Apple ou Facebook, l’exigent également. GitHub encourage les utilisateurs à activer la 2FA dès que possible et propose des ressources et des guides pour les aider dans le processus.

Pour activer la vérification en deux étapes sur GitHub, les utilisateurs doivent suivre les étapes suivantes:

Connectez-vous à votre compte GitHub et accédez à la page de configuration.

Cliquez sur l’onglet « Sécurité » puis sur le bouton « Activer la vérification en deux étapes ».

Choisissez la méthode de 2FA que vous préférez : application mobile, message texte, appel téléphonique ou clé de sécurité.

Suivez les instructions à l’écran pour configurer la méthode de vérification en deux étapes choisie et obtenir le code de vérification.

Saisissez le code de vérification sur GitHub et confirmez l’activation de la 2FA.

Une fois la vérification en deux étapes activée, les utilisateurs devront saisir le code de vérification à chaque connexion sur GitHub ou accès à l’API de GitHub.

Les utilisateurs recevront également des codes de récupération qu’ils pourront utiliser en cas de perte d’accès à leur méthode de vérification en deux étapes. GitHub recommande de conserver ces codes de récupération dans un endroit sûr et de ne les partager avec personne.