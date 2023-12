Pas besoin d’attendre One UI 6.1 pour profiter d’une des meilleures nouveautés du Galaxy S24 sur ton téléphone Samsung.

Il s’agit d’une nouvelle fonction qui permet de faire une protection basique, adaptative ou maximale de l’état de la batterie.

Configuration de la batterie sur un téléphone Samsung

Il reste moins d’un mois avant que la nouvelle famille de téléphones Samsung voie le jour, plus précisément le 17 janvier 2024, mais la semaine dernière toutes les caractéristiques des Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont été divulguées. Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre le lancement de One UI 6.1 pour profiter de la nouvelle fonction de protection de la batterie.

Bien qu’il reste encore quelques terminaux Samsung à recevoir la dernière version du système d’exploitation de Google, il est vrai que la plupart des téléphones et tablettes Samsung qui recevront Android 14 avec One UI 6.0 l’ont déjà fait. Si le vôtre est l’un des modèles éligibles, il sera mis à jour au plus tard en février 2024.

Vous pouvez accéder à la nouvelle fonction de protection de la batterie depuis un Samsung avec One UI 6.0

Eh bien, tous les téléphones Samsung qui bénéficient de One UI 6.0 pourront utiliser les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec le Galaxy S24, sans attendre la mise à jour vers One UI 6.1. Parmi ces nouveautés, on trouve une intéressante fonction avancée de protection de l’état de la batterie.

Comme l’a expliqué Tarun Vats (@tarunvats33) dans une publication sur X, cette nouvelle fonction peut être activée à l’aide d’une application tierce. Pour l’obtenir, l’expert en Android et les mises à jour de One UI a indiqué sur l’ancien Twitter les étapes à suivre :

Tout d’abord, il sera nécessaire de télécharger et d’installer ActivityManager . Cette application est disponible sur le store d’applications officiel d’Android, Google Play Store.

. Cette application est disponible sur le store d’applications officiel d’Android, Google Play Store. Une fois cela fait, vous devrez rechercher « BatteryProtectionActivity » dans l’application et l’ouvrir.

dans l’application et l’ouvrir. Enfin, choisissez l’une des trois options de protection de batterie : basique, adaptative et maximale.

Comme son nom l’indique, la protection basique est la façon la plus simple de protéger la santé de la batterie du téléphone, et consiste à permettre à la batterie de se charger à 100% puis de s’arrêter jusqu’à ce que le niveau de charge descende à 95%. Ensuite, la batterie commencera à se recharger jusqu’à ce que le téléphone soit débranché du chargeur.

D’autre part, la protection adaptative a une couverture modérée et est destinée aux utilisateurs qui chargent leur téléphone la nuit, en apprenant les habitudes de sommeil et les habitudes d’utilisation. Dans ce cas, la charge s’arrêtera lorsqu’elle atteindra les 80% de capacité et atteindra 100% juste avant que l’utilisateur ne se réveille le matin.

Enfin, la protection maximale ne chargera le téléphone qu’à 80% au maximum, puis la charge s’arrêtera complètement. Cette option présente un léger inconvénient, à savoir que celui qui l’utilise ne pourra pas profiter de la capacité maximale de durée de la batterie, mais c’est celle qui bénéficie le plus à la santé de la batterie à long terme.

Cependant, nous devons rappeler que la nouvelle fonction de protection de la batterie est encore en plein développement et il est possible qu’elle ne fonctionne pas toujours parfaitement.