Le nouveau kit de produits Xiaomi arrive pour révolutionner ta cuisine et coûte moins de 500 euros

Les nouveaux produits Xiaomi pour la cuisine sont destinés à offrir les meilleures performances thermiques et à vous faire oublier les odeurs

Xiaomi propose un nouveau kit de produits pour la cuisine avec lesquels vous pourrez cuisiner à pleine puissance et sans vous soucier des odeurs.

Xiaomi se caractérise par avoir un catalogue allant des téléphones mobiles aux friteuses à air, et grâce à la confirmation du PDG de l’entreprise, il inclura bientôt une voiture électrique sous le nom de Xiaomi SU7. En revenant aux produits destinés à la maison, Xiaomi vient de lancer le Xiaomi Mijia Smart Smoke Purifier et Stove Set S2.

Cet ensemble de hotte aspirante et de plaque de cuisson au gaz est conçu pour fonctionner ensemble via l’application MIJIA. Étant des dispositifs intelligents, ils disposent de toutes les caractéristiques nécessaires pour contrôler les différents paramètres tels que la puissance d’aspiration, la température ou la filtration de l’air.

Xiaomi Mijia Smart Smoke Purifier et Stove Set S2 : les deux nouveaux produits pour la maison de Xiaomi

Le Xiaomi Mijia Smart Smoke Purifier n’est pas une hotte ordinaire, il s’agit d’un dispositif capable de filtrer et purifier toutes les fumées générées pendant la cuisson. Selon Xiaomi, ce dispositif utilise une technologie de captation dynamique de particules.

Cette technologie, en théorie, permet d’éliminer complètement la fumée générée lors de la cuisson de tout type d’aliment, quelle que soit la quantité de fumée générée. De plus, il peut contenir les particules fines en suspension telles que les PM2.5 qui restent dans l’air après avoir cuisiné.

Les clés de son design sont le minimalisme associé à des éléments fonctionnels, parmi lesquels se distinguent les ventilateurs frontaux qui émettent de l’air propre et empêchent la personne qui cuisine de respirer la fumée générée pendant la préparation des aliments.

Il peut être contrôlé à la fois via l’application et par des gestes, ce qui est très pratique lors de la cuisson. Les gestes permettent d’allumer, d’éteindre et de régler la puissance des ventilateurs. Utiliser l’application présente certains avantages tels que des rappels de nettoyage et de séchage intelligent.

En ce qui concerne la plaque de cuisson au gaz Xiaomi Stove Set S2, sa puissance est de 5 200 W avec un rendement thermique de 68% qui permet de générer une flamme atteignant 230°C. Elle dispose de fonctions intelligentes telles que l’extinction automatique de la flamme après 180 minutes.

Elle peut ne pas être très utile pour des cuissons lentes de plus de 3 heures, mais il est toujours possible de rallumer l’appareil pour continuer à l’utiliser. Il suffira simplement de surveiller pour le rallumer lorsqu’il s’éteint.

La date de sortie sur le marché international est encore inconnue, mais en Chine, le Mijia Smart Smoke Purifier et le Stove Set S2 sont vendus à un prix de 3 699 yuans, soit environ 470 euros actuel. Nous espérons que Xiaomi exportera ce produit en France comme il l’a fait avec d’autres équipements de cuisine.