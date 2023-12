Les différences entre l’installation de HyperOS Global sur mon Xiaomi et l’installation de HyperOS que je ne connaissais pas

Ses propres noms le montrent : HyperOS Global et HyperOS China. L’un est la version pour les utilisateurs internationaux des appareils Xiaomi à travers le monde, tandis que l’autre est destiné au marché domestique de l’entreprise. Cela entraîne une série de différences au sein du même système d’exploitation, et nous allons vous expliquer lesquelles.

La principale distinction entre les versions Global et China réside dans l’inclusion d’une prise en charge multilingue, ce qui la rend accessible et facile à utiliser pour des personnes de différents horizons linguistiques. Mais il y a plus, alors passons-les en revue :

Les services de Google, disponibles dans l’une et restreints dans l’autre

Google Play Store, Google Maps et autres services de Google sont disponibles sur HyperOS Global, et c’est quelque chose que nous considérons comme acquis. Cela garantit que vous pouvez accéder à ces applications et services sans restrictions régionales. Mais si vous téléchargez la version chinoise du système d’exploitation plutôt que la version globale, vous remarquerez l’absence de tous ces services.

Conçu sur mesure pour le marché national chinois, en raison des restrictions imposées par le gouvernement chinois à certains services de Google, HyperOS China est livré avec des services alternatifs développés par des entreprises locales pour combler ce vide.

Applications spécifiques au marché chinois



Une autre différence est que HyperOS China inclut des fonctionnalités ou des applications spécifiques à la région, adaptées spécifiquement aux besoins des utilisateurs chinois. Cela va de l’intégration avec des plateformes de médias sociaux locaux tels que Weibo – le Twitter / X chinois – à des partenariats avec des développeurs d’applications chinoises, offrant une expérience utilisateur unique qui correspond aux préférences du marché local.

Recherches, messages SMs et contacts



Dans la version chinoise de HyperOS, vous disposez d’une application de recherche, d’une autre pour les messages et d’une autre pour les contacts, mais dans la version globale, elles ont été remplacées par l’application Google, qui centralise ces trois fonctions.

Global ou China ? Cela dépend de votre situation géographique

Bien que HyperOS Global et HyperOS China puissent avoir une interface visuelle similaire, leurs différences soulignent les efforts de Xiaomi pour offrir une expérience personnalisée basée sur la localisation et les préférences de l’utilisateur. Le choix entre HyperOS Global ou HyperOS China dépend plutôt de facteurs tels que la situation géographique, les préférences linguistiques et les services prioritaires.