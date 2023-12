Cette application de compte à rebours pour iPhone est incroyable et est gratuite pour une durée limitée.

Avec Pretty Progress, vous pouvez avoir le compte à rebours de tous vos prochains événements importants sous la forme de widgets.

Pretty Progress est une excellente application de compte à rebours pour iPhone et iPad

À cette époque de l’année, de nombreux développeurs décident de proposer gratuitement leurs applications pour une durée limitée, une offre qui généralement dure un jour et qui vaut la peine d’être saisie. C’est le cas de Pretty Progress, une application de compte à rebours pour iPhone et iPad qui est très intéressante et qui possède une interface soignée.

Pretty Progress fait exactement ce à quoi vous vous attendez : afficher les jours restants jusqu’à un événement, à la fois dans l’application et sur l’écran d’accueil et de verrouillage de votre iPhone et iPad grâce à des widgets. La création de ces widgets est extrêmement simple, car l’application propose des modèles et des suggestions.

Pretty Progress : une application de compte à rebours pour iPhone et iPad qui m’a surpris

L’application comprend quatre widgets prédéfinis qui vous permettent de visualiser le temps restant pour la fin de la journée, de la semaine, du mois ou de l’année. De plus, pour faciliter au maximum la création de widgets, l’application dispose d’une bibliothèque de suggestions dans laquelle vous n’aurez qu’à toucher, dupliquer, modifier et ajouter à votre collection.

Lorsqu’il s’agit de créer vos propres widgets, Pretty Progress est également très complet. D’une part, vous pouvez choisir si vous voulez créer un compte à rebours, un compte à rebours inversé ou une minuterie. D’autre part, vous pouvez sélectionner comment les unités de temps sont affichées, ainsi que le message qui apparaîtra (« Il reste » ou « Dans »). Enfin, les widgets sont entièrement personnalisables, vous permettant de choisir les couleurs, les polices et les styles.

Pretty Progress se distingue également par ses widgets sur l’écran d’accueil, où vous pouvez choisir parmi différents styles (certains rappelant l’application Raccourcis d’Apple), ainsi que sur l’écran de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad. Dans les deux cas, il y a une grande variété.

Pretty Progress est une application qui peut être obtenue gratuitement seulement aujourd’hui. Vous avez simplement besoin de la télécharger depuis l’App Store et, en y accédant, dans la section des paramètres, sélectionnez la catégorie des plans de paiement, où le plan « à vie » sera disponible gratuitement.