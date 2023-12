Android Auto cesse de fonctionner sur certains téléphones Samsung après la mise à jour vers One UI 6

Des problèmes ont été signalés depuis les modèles Galaxy A54, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra et la série Galaxy S23.

Android Auto est l’application qui permet de connecter votre téléphone à l’écran de la voiture

Ce ne sont pas les meilleurs jours pour Android Auto, l’application populaire qui permet de connecter le téléphone à l’écran de la voiture. Si hier nous avons mentionné que certains Xiaomi rencontrent des problèmes lors de l’utilisation d’Android Auto, aujourd’hui c’est au tour des téléphones Samsung, qui ont par ailleurs identifié le problème lors de la mise à jour vers One UI 6.0 basé sur Android 14.

Il y a quelques mois, la Communauté d’Aide de Google a commencé à se remplir de commentaires disant que leur Android Auto se déconnectait chaque fois qu’ils perdaient le signal mobile, que ce soit par câble ou sans fil. La réponse de l’équipe de Xiaomi a été qu’ils devaient effectuer la mise à jour vers Android 14 pour résoudre le problème, la dernière version du système d’exploitation de Google.

Les modèles récents de la gamme Samsung Galaxy rencontrent des problèmes depuis la mise à jour vers Android 14

Cependant, certains utilisateurs ont également signalé que leur Android Auto a commencé à rencontrer des problèmes précisément après la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel Samsung : Android 14 avec One UI 6.0. Un total de 37 téléphones portables et tablettes vont être mis à jour vers Android 14 au cours des prochains mois, beaucoup d’entre eux l’ont déjà fait, et la plupart n’ont rencontré aucun problème notable lors de cette mise à jour.

Selon une publication de 9to5Google, basée sur les commentaires du forum Google, tout a commencé fin du mois dernier lorsque la mise à jour a été avancée par rapport à ce qui était prévu. Depuis lors, les utilisateurs signalent que les connexions sans fil d’Android Auto sont très instables ou ne fonctionnent pas du tout.

Plus précisément, des problèmes ont été signalés sur les modèles Samsung suivants : Galaxy A54, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra et la série Galaxy S23 dans leur intégralité. Cependant, Samsung n’est pas la seule marque de téléphonie à rencontrer des problèmes avec Android Auto après la mise à jour vers Android 14, car les propriétaires de Google Pixel affirment également être dans la même situation.

Google a déclaré qu’il inclurait ce problème dans sa liste des « Problèmes connus », mais pour le moment, ils n’ont fourni aucune solution à ce sujet. Jusqu’à ce que la société « G » mette à jour l’application pour voitures, ou que Samsung puisse publier un patch complet pour son système d’exploitation, nous vous recommandons de connecter Android Auto avec un câble plutôt que de le faire sans fil.