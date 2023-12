L’application lancée par le CSIC pour lutter contre le changement climatique

Bioclima est une application gratuite lancée par le CSIC pour enregistrer des informations sur le développement de la flore en France.

Le changement climatique menace les écosystèmes espagnols

Le Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a lancé une application appelée ‘Bioclima’ qui permettra aux citoyens de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Grâce à cette application, on pourra évaluer les changements dans la flore causés par ce phénomène, tels que le moment où la première fleur apparaît ou tombe.

L’information, c’est le pouvoir

L’objectif de l’application est de comprendre comment le changement climatique affecte les écosystèmes espagnols. C’est pourquoi elle invite ses utilisateurs à enregistrer les événements typiques, tels que la chute des fleurs ou la reproduction, car l’objectif final est que le CSIC obtienne les données du plus grand nombre possible de personnes.

Vous pouvez la télécharger pour Android et iPhone via les liens suivants :

Téléchargez Bioclima pour Android

Téléchargez Bioclima pour iPhone

La phénologie est la science qui étudie les effets des variations climatiques sur les cycles de vie des plantes et des animaux. Cela comprend leur croissance, leur reproduction et tout autre élément découlant de ces changements. Les êtres vivants ne se développent pas de la même manière à des moments différents, et c’est ce que l’on souhaite étudier avec l’application, dans le cas des plantes.

Les enregistrements effectués par les utilisateurs seront stockés dans la Banque de données sur la biodiversité, qui formera un réseau de données au niveau national. Ainsi, le CSIC pourra utiliser les différentes informations pour réaliser des moyennes ou comparer les changements dans les différentes zones du territoire espagnol. Ce n’est pas la première application gouvernementale lancée en France, d’autres avaient déjà été lancées auparavant, comme celle-ci pour alerter contre les moustiques.

Son fonctionnement est très simple. Une fois téléchargée, bien sûr gratuitement, vous devez vous connecter avec une adresse e-mail, un compte Facebook ou Apple. Lorsque vous le faites, le menu principal affiche 3 options :

+ Informations : pour en savoir plus sur l’application

Formulaire : pour envoyer un enregistrement

Historique : affiche tous les enregistrements que vous avez envoyés

Si vous sélectionnez Formulaire, vous serez redirigé vers une section où vous devrez remplir les informations de plusieurs champs, notamment l’espèce de la plante et le changement survenu. De plus, vous pourrez insérer des images. Tous vos enregistrements seront sauvegardés et vous pourrez consulter combien vous en avez envoyés depuis l’historique.

Il s’agit d’un projet promu et coordonné par le Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), appartenant au Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), grâce au cofinancement de la Generalitat Valenciana et de la Fundación Biodiversidad. Si cela réussit finalement et aide à lutter contre le changement climatique, cela fera-t-il partie de la prédiction optimiste de Bill Gates ?