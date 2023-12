Voiture avec Xiaomi HyperOS à venir — Xiaomi SU7

Lei Jun a récemment pris la parole sur son compte Twitter pour dévoiler la très attendue Xiaomi SU7, une automobile révolutionnaire fonctionnant avec l’innovant HyperOS de Xiaomi. Cela marque l’entrée officielle de Xiaomi dans l’industrie automobile et la SU7 a certainement attiré l’attention des passionnés de technologie et des amateurs de voitures.

L’introduction de la Xiaomi SU7 avec HyperOS soulève des questions intrigantes sur la fusion de la technologie et de la conception automobile. Certains peuvent trouver étrange l’idée d’une voiture fonctionnant avec un système d’exploitation mobile tel que HyperOS, tandis que d’autres peuvent apprécier le potentiel d’intégration transparente et une expérience de conduite améliorée par la technologie.

La gamme Xiaomi SU7 se compose de trois variantes: SU7, SU7 Pro et SU7 Max, s’inspirant de l’approche créative de Xiaomi pour nommer leurs smartphones. Ce qui distingue la variante Max est l’inclusion d’un capteur LiDAR, mettant en évidence l’engagement de Xiaomi à intégrer des technologies avancées dans leurs véhicules.

Une des caractéristiques les plus remarquables de la SU7 est sa vitesse maximale de 210 km/h, ce qui en réalité un ajout excitant sur le marché des voitures électriques. Le pare-brise avant LiDAR renforce les fonctionnalités de sécurité du véhicule, garantissant une approche complète de la navigation et de la détection des obstacles.

Xiaomi propose différentes options de pneus pour la SU7, notamment 245/45R19 et 245/40R20, ce qui permet aux conducteurs de choisir en fonction de leurs préférences en termes de performances et de confort. La configuration à double moteur, avec un moteur d’induction avant de 220 kW et un puissant moteur à aimant permanent arrière de 275 kW, délivre une puissance totale de 495 kW, promettant une expérience de conduite exaltante.

En termes de dimensions, la SU7 mesure 4997mm x 1963mm x 1455mm, offrant un design élégant et stylé qui reflète l’engagement esthétique et fonctionnel de Xiaomi. La voiture fonctionne avec une batterie Kirin CATL 800V ternaire, garantissant des performances efficaces et durables.

Xiaomi propose des personnalisations optionnelles pour la SU7, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs véhicules avec des logos, des rétroviseurs, des pare-brise, des jantes et des rétroviseurs uniques. Ce niveau de personnalisation s’aligne sur l’éthique de Xiaomi, qui vise à offrir aux utilisateurs une expérience sur mesure et individualisée.

Une des caractéristiques remarquables de la Xiaomi SU7 est son intégration du système de péage électronique (ETC), facilitant les paiements de péage sans couture pour une expérience de conduite plus pratique. Cette fonctionnalité met en valeur l’attention aux détails de Xiaomi et répond également aux préoccupations pratiques des navetteurs quotidiens.

L’incursion de Xiaomi dans l’industrie automobile avec la SU7 démontre l’engagement de l’entreprise envers la diversification et l’innovation. Alors que la technologie continue de façonner l’avenir des transports, les voitures alimentées par HyperOS de Xiaomi pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de véhicules intelligents et connectés. La SU7, avec ses caractéristiques et son design impressionnants, est destinée à faire sensation sur le marché de l’automobile, offrant un aperçu de la vision de Xiaomi pour l’avenir des transports.

Source: Lei Jun sur X