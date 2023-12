Vous ne les connaissez pas, mais cette série de téléphones Samsung a vendu plus de 1,5 million d’unités en Corée du Sud.

La série Galaxy Jump a été lancée en collaboration avec l’opérateur sud-coréen KT, qui vient de confirmer la vente de plus d’un million et demi d’unités de ces terminaux au cours des trois dernières années.

Le Samsung Galaxy Jump 3 est le dernier terminal de la famille Galaxy Jump

Samsung est, avec Xiaomi, l’un des fabricants qui commercialise le plus de smartphones Android sur le marché chaque année et, en réalité, le catalogue de smartphones de la marque est si vaste qu’il existe des modèles que nous ne connaissons pas car ils ne sont pas commercialisés sur le marché mondial, car ils sont exclusifs au marché coréen.

Une de ces familles de smartphones Samsung que vous ne connaissez pas est la Galaxy Jump, dont nous venons d’apprendre qu’elle a déjà vendu plus d’1,5 million d’unités en Corée du Sud.

La série Samsung Galaxy Jump est un vrai succès en Corée du Sud

Il y a environ trois ans, Samsung a conclu un accord avec l’opérateur sud-coréen KT pour commercialiser en Corée du Sud la série Galaxy Jump et, maintenant, comme le rapporte SamMobile, cet opérateur vient de confirmer que plus d’1,5 million d’unités des Galaxy Jump ont été vendues au cours de cette période.

Ainsi, selon KT, le Samsung Galaxy Jump original est arrivé sur le marché en 2021 et a réussi à vendre plus de 500 000 unités pendant la période où il était en vente, tandis que son successeur, le Galaxy Jump 2, a dépassé ce chiffre en réussissant à vendre plus d’un million d’unités.

KT a publié ces chiffres de vente à peine une semaine après avoir lancé sur le marché le dernier terminal de cette série, un Samsung Galaxy Jump 3 qui dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ainsi qu’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25W.

En termes de photographie, le Samsung Galaxy Jump 3 mise sur un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur également de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra selfie de 13 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Jump 3 est sorti sur le marché coréen au prix de 400 000 wons sud-coréens, soit environ 279 euros.