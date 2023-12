Bonnes nouvelles : l’un des meilleurs téléphones Xiaomi de 2023 peut désormais être mis à jour vers HyperOS et profiter de toutes ses améliorations.

Xiaomi n’a pas l’intention de freiner les mises à jour vers HyperOS. L’un des premiers appareils confirmés pour le recevoir était le populaire Xiaomi 13T et, bien que l’attente ait été un peu plus longue que prévu, nous pouvons enfin dire que ce système d’exploitation peut être testé sur cet appareil.

Cependant, il est important de noter que pour le moment, nous disposons du logiciel du programme Mi Pilot de la marque, nous devrons donc être un peu patients et attendre quelques semaines de plus pour pouvoir l’installer de manière stable. Mais au moins, nous sommes sûrs qu’il arrivera bientôt pour tous les utilisateurs.

Le Xiaomi 13T reçoit sa dose de HyperOS

Dans ce cas, le Xiaomi 13T vient de recevoir cette mise à jour vers HyperOS sous la version OS1.0.2.0.UMFEUXM, étant la ROM européenne de ce logiciel et pouvant être téléchargée et installée sur votre appareil à condition que vous soyez enregistré dans le programme Mi Pilot. Sinon, vous devrez attendre que Xiaomi libère sa future version stable.





Ainsi, non seulement nous pourrons bénéficier des améliorations classiques des performances du système et de la réduction du décalage, mais nous aurons également toutes les avantages annoncées pour HyperOS ainsi que toutes les nouveautés d’Android 14, puisque c’est la version d’Android sur laquelle cette mise à jour est basée.

Que vous soyez ou non enregistré dans le programme Mi Pilot, nous avons maintenant la certitude que nous pourrons bientôt profiter de cette mise à jour de manière stable et sans aucun bug sur nos Xiaomi 13T. Il ne reste plus qu’à être un peu patients et attendre que la société asiatique décide de libérer ce système pour tous les utilisateurs.

