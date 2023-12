Ce joli haut-parleur avec Alexa est spectaculaire pour seulement 20 euros

L’Echo Pop dans sa finition verte bleutée.

Un des haut-parleurs intelligents offrant le meilleur rapport qualité-prix est en promotion sur Amazon, c’est une excellente opportunité. L’Echo Pop est désormais disponible à seulement 20,99 euros, un prix incroyable pour un appareil qui révolutionnera votre foyer complètement. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

A l’intérieur de notre protagoniste vit Alexa, l’un des meilleurs assistants virtuels qui existent. Lorsque vous apprendrez à en tirer parti, vous découvrirez que vous avez devant vous tout un monde de possibilités. Parce qu’il n’est pas seulement là pour vous donner des informations sur la météo.

Amazon Echo Pop

Ce haut-parleur est une perle pour seulement 20 euros

Le haut-parleur intelligent de l’américain est disponible en 4 couleurs qui lui vont vraiment bien : blanc, anthracite, vert bleuté et lavande. Son design est simple et plutôt joli, il s’intégrera parfaitement dans n’importe quel coin de votre maison. Comme l’Echo Dot 5 (que nous avons eu la chance d’analyser), il est extrêmement polyvalent.

Il peut être trompeur par sa taille, mais ce petit haut-parleur offre une qualité sonore plus qu’intéressante. C’est suffisant pour organiser une bonne fête à la maison, je vous l’assure. Il vous suffira de demander à Alexa de jouer une bonne playlist.

L’assistant d’Amazon est très utile si vous parvenez à l’intégrer dans votre quotidien. Il répondra à toutes vos questions et vous aidera à vous organiser, mais il contrôlera également d’autres appareils de votre foyer s’ils sont compatibles. Si vous ne les avez pas, il vous suffira de quelques prises comme celles de TP-Link pour leur donner vie.

Amazon Echo Pop

Alexa frappe à votre porte, pour la laisser entrer vous n’avez qu’à payer 20 euros et réfléchir où vous allez placer le petit Echo Pop. Lorsque vous commencerez à contrôler votre maison à l’aide de la voix et des automatisations, vous ne pourrez plus vous arrêter, je vous l’assure. Ce haut-parleur est l’un de ces achats qui en valent vraiment la peine.