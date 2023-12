Le clavier Google écrit déjà des messages pour vous, mais seulement si vous utilisez cette application

La IA générative de ‘Magic Compose’ commence son déploiement international, bien que Google présente la fonctionnalité exclusivement pour son application Messages.

L’application Messages de Google inaugure exclusivement l’IA de Magic Compose.

Ça ne s’arrête jamais. Google continue de miser sur une messagerie RCS que vous avez déjà sur votre téléphone Android et qui vise à devenir une norme de facto, ce qu’il fait maintenant avec encore plus de vigueur après la participation d’Apple et l’annonce que le géant de Cupertino adoptera cette technologie en 2024.

Qu’est-ce que le RCS ? Eh bien, c’est très simple et rapide à expliquer en termes non techniques, car il s’agit du protocole de communication enrichie (Rich Communication Services) qui se cache derrière l’application Messages de Google, qui a commencé comme une application native sur Android et qui est maintenant capable de faire beaucoup plus que d’envoyer les SMs classiques ou les MMS ennuyeux et limités d’antan.

Pour commencer par l’essentiel, voici les meilleurs trucs pour devenir un expert de Google Messages. L’application intégrera désormais l’IA générative de Google pour rédiger des messages à nos contacts et groupes, nous facilitant la tâche de la messagerie instantanée, bien que pour l’instant cette fonctionnalité soit exclusive à cette application.

Eh oui, Magic Compose arrive sur Messages de Google à l’échelle internationale, ce qui n’est pas nouveau car nous avons déjà l’habitude de l’utiliser dans Gmail où il fonctionne de manière très similaire.

Sur les téléphones Android, selon les informations de 9to5Google et de certains médias européens, et en suivant les tests annoncés il y a quelques mois à la lettre, cela arrivera aux applications du géant de Mountain View pour être mis en œuvre dans le clavier Google et être utilisé, comme nous l’avons mentionné, de manière limitée dans Messages de Google.

Ces captures d’écran montrent comment Magic Compose fonctionnera dans Messages Android :

Ce ne sera pas une mise en œuvre complète, car les membres du programme premium Google One ont « un accès prioritaire à mesure que de nouveaux marchés seront disponibles », on l’aperçoit actuellement en Europe dans des pays comme le Royaume-Unis ou la France, sans nouvelles de la France pour l’instant.

De plus, vous devrez être abonné aux versions bêta de Messages de Google dans le Play Store pour que les versions avec l’IA intégrée soient téléchargées, qui sont pour le moment instables.

Google prévient que pour que l’IA ait du contexte, jusqu’à 20 messages seront analysés et stockés sur ses serveurs, traitant les réponses mais pas le contenu multimédia ou les fichiers audio, formant ainsi le générateur automatique de textes selon notre style et nos messages ou réponses habituels.

En ce qui concerne Magic Compose, vous pourrez y accéder en cliquant sur un bouton situé à droite de la boîte de texte, avec une icône montrant une bulle de dialogue et une étoile. En appuyant dessus, vous obtiendrez une liste de quatre ou cinq réponses ou messages suggérés par l’IA, que vous pourrez choisir et ensuite modifier ou demander à l’IA de reformuler le message avec un autre style : formel, concis, informel, romanesque, etc.

Il reste maintenant à voir si cela convainc les personnes à abandonner WhatsApp, Telegram et autres alternatives pour adopter ce protocole RCS, qui, de toute façon, ne décollera pas tant qu’Apple ne l’adoptera pas et ne le promouvra. Nous verrons en 2024 !