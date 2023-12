Seulement 122 euros : Xiaomi a un téléphone pas cher et génial que je ne peux que recommander

Obtenez un appareil sûr et complet sans dépenser trop, ce Xiaomi ne vous décevra pas.

Détail des côtés du Redmi 10 2022.

Un des téléphones pas cher que nous avons le plus recommandé ces derniers temps est en baisse de prix, c’est une bonne occasion. Vous pouvez obtenir le Redmi 10 2022 pour seulement 122 euros dans sa version globale la plus complète, accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Oubliez les modèles de base.

Le smartphone chinois est sorti à la vente pour 199 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, ce prix sur Amazon est plus qu’alléchant. Vous obtenez un téléphone qui répond à toutes les bases et avec lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le Redmi 10 2022.

Redmi 10 2022 (128 Go)

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

L’écran du terminal Xiaomi atteint 6,5 pouces et a une résolution HD+, vous n’aurez aucun problème à profiter de votre contenu préféré. Les bords arrondis de ce Redmi le rendent assez confortable et son design simple lui donne une touche élégante. Il est modeste, mais reste attrayant.

Sous son châssis se trouve le Helio G99 fabriqué par MediaTek, une bonne puce qui se chargera de faire fonctionner tout à la perfection. Avec le Redmi 10, vous n’aurez pas à vous soucier des performances, il se déplacera facilement dans les tâches quotidiennes. Comme nous l’avons signalé, vous obtenez le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au dos se trouvent 4 caméras qui surprennent compte tenu de leur prix abordable, vous pourrez prendre des photos plus qu’intéressantes où que vous alliez. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un objectif macro de 2 mégapixels et d’un capteur pour vos photos en mode portrait.

Redmi 10 2022 (128 Go)

N’hésitez plus, ce Xiaomi a exactement ce dont vous avez besoin et est capable de vous offrir une bonne expérience utilisateur. Je vous le dis sérieusement, il est très difficile de trouver un smartphone aussi complet et sûr pour moins de 125 euros. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, ces prix ne sont disponibles que pour une durée limitée.