Xiaomi annule POCO HyperOS et Redmi HyperOS : il y aura un seul système pour tous ses appareils

Xiaomi a décidé d’unifier toutes ses branches de développement de HyperOS en une seule branche, sans différenciation entre ses marques.

HyperOS de Xiaomi.

HyperOS est la nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi, qui nous est arrivée en octobre dernier. La nouvelle interface apportait un certain nombre de changements importants sous le capot par rapport à MIUI. Parmi ceux-ci, on trouve une esthétique globale modernisée, un nouveau langage d’animation et une multitâche simplifiée et plus intuitive.

Pendant un certain temps, il a été entendu dire que HyperOS ne serait pas quelque chose de unique, mais aurait ses propres versions pour les produits Redmi et POCO appelées, vous l’avez deviné, Redmi HyperOS et POCO HyperOS. Maintenant, selon ce que nous apprend Xiaomiui, nous savons que le fabricant chinois a abandonné ces versions.

Un HyperOS pour les gouverner tous

Au lieu de créer une couche de personnalisation avec des éléments spécifiques pour chacune de ses gammes de produits (bien que, selon le média, toutes avaient déjà été approuvées par les autorités de certification compétentes), les Chinois ont décidé d’opter pour une solution intermédiaire et d’utiliser le même HyperOS pour toutes ces gammes.

Cela signifie qu’il y aura une seule version de HyperOS pour tous les appareils de la marque. HyperOS, d’ailleurs, a fait ses débuts avec Android 14 et la série Xiaomi 14 (même si la famille Pro pourrait ne pas arriver sur le marché mondial, qui attend encore l’arrivée du Xiaomi 14 Ultra. Actuellement, la société est concentrée sur la promotion des Xiaomi 13T Pro, son alternative la moins chère aux haut de gamme.

De toute façon, le fabricant est déterminé à simplifier le branding de sa couche de personnalisation, à opter pour une conception unifiée pour l’ensemble de son logiciel et (très probablement) à se débarrasser de problèmes de développement futurs. L’excuse du fabricant est de favoriser une « meilleure intégration entre les appareils », mais la stratégie vise simplement à réduire les éventuels contretemps et les coûts.

Quoi qu’il en soit, HyperOS est là pour rester. C’est la pièce maîtresse du développement logiciel de Xiaomi et elle sera la même pour tous ses appareils, selon ce que nous avons pu voir.