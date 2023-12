Cette montre intelligente de Xiaomi coûte seulement 35,99 euros et possède des appels Bluetooth.

Si vous voulez une montre intelligente pas cher et de qualité, celle-ci de Xiaomi est la meilleure que vous puissiez acheter en ce moment.

Malgré son prix inférieur à 40 euros, cette montre intelligente de Xiaomi vous permet d’envoyer et de recevoir des appels téléphoniques // Image : Urban Techno.

Parmi les meilleures montres intelligentes pas cher du marché, il en est une que nous apprécions particulièrement, le Redmi Watch 3 Active. Et pour cause, ce modèle de Xiaomi offre une expérience très complète à un prix dérisoire, moins de 40 euros. Pour vous en faire une idée, il permet même les appels Bluetooth, caractéristiques propres à des smartwatches beaucoup plus chères. En réalité, le Redmi Watch 3 Active a un prix de vente recommandé de 49,99 euros, mais vous pouvez l’acheter sur AliExpress Store pour 35,99 euros en ce moment.

Si la montre intelligente de Xiaomi était déjà un excellent achat pour son prix d’origine, maintenant qu’elle coûte 14 euros de moins, elle est tout simplement irrésistible si vous recherchez une smartwatch pas cher et de qualité. Comme il s’agit d’AliExpress Store, la livraison est très rapide et vous aurez le Redmi Watch 3 Active chez vous en quelques jours sans frais de livraison. L’appareil n’est plus en vente dans d’autres stores, donc AliExpress est la seule option pour l’obtenir.

Cette Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente qui est bien plus qu’un simple affichage de l’heure. Avec elle, vous pourrez passer des appels téléphoniques, lire les notifications de WhatsApp, suivre votre distance parcourue lors de vos promenades et même analyser votre fréquence cardiaque. Sachant qu’elle peut être à vous pour seulement 35,99 euros, cela ne peut pas être un achat plus complet.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, une superbe smartwatch à moins de 40 euros

Le prix de la Redmi Watch 3 Active peut vous faire penser qu’il s’agit d’une montre intelligente de mauvaise qualité, mais ce n’est absolument pas le cas. Vous le découvrirez dès que vous la mettrez à votre poignet, vous verrez qu’elle a un design élégant et très bien construit qui convient parfaitement pour les différents moments de la journée. Le modèle qui baisse de prix sur AliExpress est celui de couleur grise, bien que vous puissiez changer le bracelet pour jouer avec l’esthétique.

A l’avant du boîtier se trouve un écran LCD de 1,83 pouces avec une résolution de 240×280 pixels et une luminosité pouvant atteindre 450 nits. Selon les tests de nos collègues d’Urban Techno, cet écran a une qualité suffisante pour voir le contenu à l’intérieur et à l’extérieur. L’écran est tactile et sert à interagir avec l’interface, accompagné du bouton physique sur le côté droit.

Une fois que vous connectez la Redmi Watch 3 Active à votre téléphone, vous débloquerez toutes ses fonctions. La plus avancée de toutes est celle des appels Bluetooth, qui vous permet de recevoir et d’envoyer les appels de votre téléphone depuis la montre elle-même. Comme l’appareil dispose d’un microphone et d’un haut-parleur, vous pourrez communiquer sans problème même si vous n’avez pas votre téléphone à la main. Il en va de même pour la réception des notifications, depuis la smartwatch elle-même, vous pourrez lire les messages que vous recevez des applications telles que WhatsApp ou Instagram.

Cette montre intelligente de Xiaomi sert également à suivre vos entraînements physiques et votre santé. Elle peut suivre des dizaines de sports différents, de la marche à la natation. Elle est résistante à l’eau, vous pourrez donc la mettre dans la piscine sans crainte. D’autre part, elle analyse votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et même vos habitudes de sommeil.

Redmi Watch 3 Active

La Redmi Watch 3 Active est également un excellent choix en termes d’autonomie, vous n’aurez pas à vous soucier de la recharger trop souvent. En particulier, elle est équipée d’une batterie de 289 mAh qui peut fournir jusqu’à 12 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Si vous utilisez régulièrement les appels Bluetooth et le suivi de l’exercice physique, il est normal que la durée finale soit d’environ 7 jours.

En résumé, la montre intelligente de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin dans une montre intelligente, voire plus. C’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter si vous souhaitez obtenir une smartwatch de qualité à un prix abordable. Pour 35,99 euros, elle est à vous sur AliExpress Store, un prix imbattable pour un achat dont vous ne regretterez pas.