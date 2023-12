Les projets de POCO HyperOS et Redmi HyperOS ont été annulés pour une bonne raison : le nouveau système d’exploitation de Xiaomi s’unifie.

Comme nous le savons déjà tous, les dispositifs de la sous-marque POCO avaient un système d’exploitation indépendant appelé MIUI for POCO, bien qu’en pratique, il était pratiquement identique à ce que nous voyions dans MIUI 14 pour les smartphones Xiaomi et Redmi, et c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous ne comprennent toujours pas aujourd’hui.

Eh bien, il semble que la marque asiatique va mettre de côté cette idée de différencier le système d’exploitation de ses équipements, et selon ce que nous avons pu lire sur Xiaomiui, HyperOS deviendra le seul logiciel que nous pourrons installer sur ces trois marques sans aucune différence entre elles.

Un même système qui simplifiera tout beaucoup plus

Apparemment, au lieu de continuer à offrir aux utilisateurs trois systèmes d’exploitation distincts, la marque asiatique a décidé d’unifier tout ce processus afin que les mises à jour arrivent beaucoup plus rapidement, car un seul système sera développé pour s’adapter à chaque modèle et offrir une expérience utilisateur unique sur toute sa gamme de produits.





Bien sûr, cette information n’a pas été confirmée par Xiaomi lui-même, mais les fichiers de mise à jour pour ces trois marques indiquent clairement que le système est exactement le même pour chacune d’entre elles. En théorie, cela devrait considérablement simplifier le processus de développement du système d’exploitation, ce qui est certainement une excellente nouvelle pour nous tous.

Il ne nous reste plus qu’à espérer que HyperOS continue d’arriver sur le reste des téléphones qui doivent encore être mis à jour, ce qui, soit dit en passant, représente la grande majorité des téléphones mis à jour que nous avons sur le marché. Au moins, nous avons déjà la certitude que le processus sera beaucoup plus rapide que dans les générations précédentes, il semble donc que Xiaomi travaille dans la bonne direction pour nous offrir la meilleure expérience possible avec son logiciel.

Source | Xiaomiui