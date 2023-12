Vous allez vouloir le nouveau tableau numérique Xiaomi pour votre maison: ça ne coûte que 31 euros après conversion.

Il dispose d’un écran de 39 pouces, utilise la lumière naturelle et peut être utilisé en continu pendant 280 jours.

Le nouveau dispositif de la marque chinoise offre plusieurs possibilités

Xiaomi ne crée pas seulement des téléphones portables et des téléviseurs, mais aussi d’autres appareils, comme des mini-climatiseurs ou des voitures électriques. Une de ses dernières créations les plus remarquables est un tableau numérique de 39 pouces avec une batterie longue durée pouvant durer jusqu’à 280 jours, un écran énorme occupant 98% de son corps et la capacité de se « fusionner » avec d’autres tableaux du même modèle. Il s’agit du Xiaomi Mijia LCD de 39 pouces.

Voici le nouveau tableau numérique de Xiaomi

Nous commencerons par mentionner son énorme panneau de 39 pouces. Cela en réalité un dispositif dont l’écran est visible depuis plusieurs mètres, ce qui le rend idéal pour les écoles. L’écran occupe 98% de son corps, laissant 2% restants pour les boutons de base. Ses bords extérieurs sont arrondis et blancs.

Si nous avons besoin d’un écran encore plus grand, il est toujours possible de fusionner le tableau avec d’autres modèles identiques. En associant deux unités, nous obtiendrons un écran de 57 pouces, tandis qu’avec 3, il atteindra 78 pouces. Son orientation peut être alternée entre verticale et horizontale, et vice-versa.

Le panneau utilise une technologie LCD qui ne nécessite pas de rétroéclairage. Elle utilise la lumière naturelle pour une présentation claire de l’écriture, ce qui signifie qu’elle n’émet pas de lumière bleue, vous évitant ainsi la fatigue oculaire causée par celle-ci. En ce qui concerne l’écriture, elle est sensible à la pression, ce qui rend l’écriture naturelle, comme sur un tableau noir, mais avec la possibilité de l’effacer complètement en appuyant sur un bouton.

Un autre aspect important est sa batterie. Elle fonctionne avec des piles AA, il est donc possible de recharger instantanément sa charge sans avoir besoin de la connecter à une prise électrique. De plus, bien qu’il s’agisse de piles, elles durent longtemps : jusqu’à 280 jours, si nous nettoyons son écran en moyenne 100 fois par jour.

En ce qui concerne sa disponibilité et son prix, il a été lancé en Chine début décembre pour 249 yuans, ce qui équivaut à environ 31 euros ou 35 dollars. Pour l’instant, il n’est pas disponible en dehors du pays asiatique, mais cela devrait changer bientôt. En Chine, vous pouvez l’acheter sur YouPin, une plateforme d’achat qui propose des appareils utiles et insolites.