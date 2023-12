Android pourrait bientôt intégrer des informations sur l’état de santé de la batterie à la manière d’iOS

Google a commencé à afficher, pour les utilisateurs de téléphones Pixel exécutant Android 14, un onglet d’informations sur la santé de la batterie. Il était temps.

Pixel 8 Pro, le dernier smartphone de Google.

Android a depuis longtemps démontré qu’il dispose d’un matériel bien supérieur à celui de la concurrence. Les meilleurs processeurs (avec le futur Snapdragon 8 Gen 3 comme le plus puissant jamais vu en termes de chipsets) ou les meilleurs appareils photo du marché appartiennent sans aucun doute au système d’exploitation du robot vert.

Ce sont des faits objectifs difficiles à contester, mais en termes de logiciel, Apple continue de prendre le dessus. Des aspects tels que la charge optimisée que d’autres fabricants ont intégrée à leurs appareils (et que Samsung sera l’un des derniers à adopter) soulignent qu’ils sont en avance sur Android à cet égard.

Et il s’agit de batteries, car selon Android Authority, Android intégrera des informations sur l’état de santé de la batterie… à la manière d’iOS. De plus, c’est un ajout nécessaire que les utilisateurs apprécieront certainement.

Un nouvel onglet d’informations sur la batterie

Selon le média, lors de la dernière mise à jour Pixel Feature Drop qui a été lancée ce mois de décembre, Google a ajouté un onglet appelé Battery Information aux téléphones Pixel exécutant Android 14. Cet onglet est accessible via le chemin Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur la batterie.

En entrant dans cet onglet, l’utilisateur peut voir la date de fabrication de l’unité d’alimentation et le nombre de cycles de charge associés. De plus, la version Android 14 QPR2 Beta 2, publiée pour les Pixel et les tablettes Pixel, a introduit une estimation du pourcentage de capacité de la batterie.

Pour donner un exemple concret, si un téléphone a une capacité de charge de 5 000 mAh et que sa capacité maximale actuelle est de 90 %, cela signifie que vous disposez de 4 500 mAh lorsque vous la chargez à 100 %.

C’est quelque chose qu’iOS fait en offrant un pourcentage détaillé de la capacité, quelque chose que l’Android 14 QPR2 Beta 2 ne montre pas encore, mais que nous pourrions voir avec la mise à jour vers Android 15. Selon le média, il y a des lignes de code qui le suggèrent. On sait également que le processus de connaissance de cette valeur, appelé recalibrage, peut prendre quelques semaines.

Ils prévoient que Google fournira également plus d’informations dans cette rubrique, notamment si la batterie est d’origine ou a été remplacée. Cependant, pour ce dernier point, il faudra peut-être attendre plus longtemps et ne le verrons pas avant l’arrivée d’Android 15.