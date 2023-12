Fuites concernant les caractéristiques du nouveau Nothing Phone (2a) et tous ses fonds d’écran

De nouvelles spécifications sur le téléphone pas cher de Nothing ont fuité, qui pour le moment se positionne comme un bon candidat pour bien fonctionner dans la gamme moyenne.

Image du Nothing Phone (2), grand frère du Nothing Phone (2a).

Pour nous, Nothing et ses terminaux sont déjà des connaissances anciennes de l’équipe de NETCOST. Après avoir lancé un premier appareil avec des points à améliorer et après l’avoir fait avec sa deuxième itération, l’entreprise londonienne s’est lancée dans la présentation d’une alternative pas cher qui venait concurrencer le Pixel 8a (selon la société, du moins).

Ce dispositif s’appelle Nothing Phone (2a), et nous avons déjà des images révélées qui nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre de ce téléphone. Certes, il s’agissait d’une unité de test qui a peu à voir avec les unités de production, mais nous avions déjà un premier aperçu du terminal.

Nous n’avons toujours pas d’images révélées du prochain modèle pas cher de Nothing, mais grâce à nos collègues de Smartprix, nous connaissons déjà quelques caractéristiques clés qui ont fuité du téléphone et que nous détaillons ci-dessous.

Nothing Phone (2a) : tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Le média a dévoilé les spécifications de l’appareil photo du Nothing Phone (2a) qui, comme d’habitude avec la société, sera doté de deux capteurs. Pour ce modèle pas cher, sa disposition sera probablement horizontale plutôt que verticale, ce qui contraste avec ce que nous avons pu voir jusqu’à présent.

En ce qui concerne les capteurs d’image, d’une part nous avons un Samsung S5KGN9 comme capteur principal, avec une taille de 1/1,5 pouces, une résolution de 50 MP et chaque pixel de 1 micron de taille. Le capteur secondaire est également un produit de Samsung. Il s’agit d’un SKJN1 également de 50 MP, avec un capteur de taille 1/2,76″ et des pixels de 0,64 micron. Les Nothing Phone 1 et 2 utilisent également ces capteurs. Enfin, nous avons un capteur Sony IMX615 pour la caméra frontale, qui a une résolution de 16 MP.

Une autre spécification qui a fuité est l’écran du Nothing Phone (2a). Il s’agit d’un écran de 6,7 pouces de type AMOLED, avec une résolution de 1084 x 2412 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En conséquence de cette donnée, le média mentionne un processeur MediaTek Dimensity 7200 comme cerveau du téléphone.

Avec l’écran, les fonds d’écran officiels ont également fuité, que nous vous laissons ci-dessous :

Il est prévu que le Nothing Phone (2a) soit présenté lors de l’événement Nothing To See qui se tiendra lors du prochain MWC.