Cinq nouveautés exclusives dont vous profiterez sur votre Xiaomi, Redmi et POCO grâce à la mise à jour de HyperOS

Après avoir été annoncé (de manière surprenante), HyperOS a commencé à débarquer dans l’écosystème Xiaomi via sa division mobile en Chine, avec la série Xiaomi 13 qui était préinstallée en usine. À partir de là, elle a commencé à être déployée sur d’autres appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Et cette semaine justement, la mise à jour mondiale a été lancée, ce qui signifie qu’il est désormais possible d’installer HyperOS sur les appareils internationaux Xiaomi en dehors de la Chine.

Donc, si vous possédez un appareil Xiaomi, Redmi ou POCO compatible avec la dernière version mondiale, vous pouvez désormais mettre à jour votre appareil et tester le système d’exploitation de Xiaomi qui régira non seulement vos smartphones, mais aussi tout leur écosystème. Un système d’exploitation avec des nouveautés exclusives telles que les suivantes :

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Pour mettre en évidence le changement apporté par le nouveau système d’exploitation, avec la nouvelle mise à jour d’HyperOS, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage en choisissant parmi plusieurs cadrans d’horloge, widgets pour accéder rapidement à vos applications favorites et des fonds d’écran animés qui donneront vie à votre appareil. HyperOS introduit même des couches de fonds d’écran, vous permettant de créer un écran de verrouillage adapté à vos préférences parmi plus de 20 types différents.

Intégration avec l’écosystème HyperOS

HyperOS élève la connectivité au niveau supérieur en s’intégrant parfaitement à tout l’écosystème HyperOS, garantissant une expérience fluide sur tous les appareils. Xiaomi souhaite que les plus de 200 produits qui intègrent cet écosystème, des radiateurs aux mixeurs en passant par les lits, les ordinateurs et même les trottinettes électriques, parlent le même « langage » et fonctionnent sous le même système. Avoir HyperOS sur votre smartphone Redmi, sur votre e-Scooter et sur votre réfrigérateur permet à ces appareils de mieux fonctionner ensemble en utilisant le même système d’exploitation.

Police Mi Sans

Introduite pour la première fois dans MIUI 13, la police exclusive Mi Sans ajoute sans aucun doute une touche de style à l’interface utilisateur de votre appareil. Mi Sans est désormais disponible sur HyperOS, lui ajoutant une touche distinctive et vous aidant dans le processus de transition de MIUI vers le nouveau système d’exploitation.





Nouveau lecteur de musique du Centre de Contrôle

Ressentez le rythme avec le nouveau lecteur de musique du centre de contrôle. S’inspirant d’iOS, HyperOS introduit un lecteur de musique élégant et facile à utiliser accessible directement depuis le centre de contrôle. Gérer vos chansons en déplacement est désormais plus intuitif et agréable, apportant une touche d’élégance d’Apple à votre appareil Xiaomi.





Nouveaux icônes HyperOS

Nouveau système, nouvelle politique visuelle et de design afin qu’il ait sa propre personnalité et ne soit pas simplement une « mise à jour » de MIUI. Les icônes de vos applications ont été repensées et la dernière mise à jour introduit de nouveaux icônes HyperOS avec des couleurs plus vives, ajoutant une sensation plus animée à votre écran d’accueil.





Source | Xiaomiui