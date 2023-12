C’est officiel : nous avons enfin une date de présentation pour la technologie qui équipera la voiture électrique de Xiaomi, et ce sera très bientôt.

De nombreuses nouvelles et rumeurs ont circulé pendant plusieurs mois depuis que Xiaomi a annoncé le lancement de sa voiture électrique et aujourd’hui, enfin, nous avons une date officielle de présentation pour toute la technologie qui équipera la nouvelle Xiaomi SU7 et qui promet d’être l’une des plus avancées de l’industrie.

En réalité, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a confirmé via son profil sur X que cette présentation sera axée sur la technologie qui équipera la voiture et nous ne verrons aucun type de produit, donc nous pouvons dire que, bien que nous pourrons connaître tous les détails du modèle au niveau interne, nous devrons encore attendre quelques mois de plus pour connaître tous les autres détails de cette nouvelle voiture très attendue.

Différentes variantes et un modèle chargé de technologie

Comme nous vous le disions, cet événement sera axé sur la découverte de tous les détails techniques de ce nouveau produit de Xiaomi, du système électrique qu’il incorporera aux différents éléments logiciels qui feront de cela un modèle unique, bien que nous n’aurons pas toutes les informations complètes avant 2024.

Des rumeurs antérieures indiquent que nous aurons jusqu’à trois versions différentes de ce véhicule, toutes avecdes autonomies allant de 628 km à 800 km et des moteurs allant jusqu’à 275 kW de puissance. Pour le moment, cette information n’a pas été confirmée, mais il semble clair que Xiaomi commercialisera différentes options pour que l’utilisateur puisse choisir la puissance et l’autonomie idéales pour son cas spécifique.

La seule chose dont nous sommes certains, c’est que le 28 décembre prochain à 7h00 en France, Xiaomi révélera tous les détails techniques de ce modèle, donc dans quelques jours seulement, nous pourrons vous donner beaucoup plus d’informations sur ce que la marque a préparé comme son grand produit pour l’année à venir en 2024 et qui cherchera à rivaliser avec les meilleurs du secteur.

Source | Lei Jun