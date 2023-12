Xiaomi possède en Chine une gamme complète de téléviseurs qui sont sensationnels et que je veux voir en France en 2024

Sans arrêt mais sans trop se presser, Xiaomi met en circulation en France les différents dispositifs qu’il présente au niveau international. Et plusieurs d’entre eux sont initialement lancés en Chine. Cependant, il y a certains dispositifs qui, pour des raisons que la seule compagnie connaît, n’arrivent jamais dans notre pays. Et les derniers que nous voulons voir en France sont les membres de la ligne de téléviseurs Pro que Xiaomi a lancée en Chine, avec le modèle phare de 85 pouces en tête.

Nous parlons de la série Xiaomi TV S Pro, une gamme de téléviseurs haut de gamme qui commence avec le modèle le plus compact de 65 pouces (pour ainsi dire) et qui culmine avec un brutal Xiaomi TV S Pro de rien de moins que 100 pouces. Une diagonale que peu de murs résistent. Nous parlons de téléviseurs de première ligne que Xiaomi n’a pas encore mis en circulation en France, et nous espérons les voir à un moment donné en 2024.

Nous voulons les Xiaomi TV S Pro en France

En France, Xiaomi commercialise trois gammes de téléviseurs assez différentes entre elles. Quatre, si l’on compte la série F avec Fire OS, se distinguant des trois autres. Nous avons, avec Android TV, les téléviseurs de la série A, les téléviseurs de la série P et les téléviseurs de la série Q, avec le Xiaomi TV Q2 de 65 pouces en tête, et également en tête de son catalogue. Mais les modèles Pro nous sont interdits. Ils ne sont pas vendus ici, et nous les voulons pour 2024.

Outre leurs tailles respectives, la caractéristique principale des Xiaomi TV S Pro réside dans leur propre technologie. Nous parlons de panneaux MiniLED, un type de rétroéclairage qui équivaut aux écrans LED mais qui offre des diodes beaucoup plus petites et, par conséquent, une plus grande précision lors de l’éclairage de chaque zone de l’écran. Il y a donc beaucoup plus de zones d’atténuation. On met également en avant la luminosité, et avec ces Mini LED de Xiaomi, nous obtenons jusqu’à 2 000 nits. Sans parler de la gamme de couleurs, de la durée de vie (supérieure à la technologie OLED) et autres.



Ces Xiaomi Mini LED, les nouveaux Xiaomi TV S Pro, disposent également de la sortie HyperOS, ce qui les rend encore plus attrayants, et prennent en charge le WiFi 6, disposent de deux ports HDMI 3.1, un port HDMI 2.0, un port USB 3, un port USB 2, un port Ethernet et une télécommande NFC. Le prix est fou, bien sûr, mais comme nous parlons de prix pour la Chine, nous devrions voir quelle serait la conversion en arrivant en France. Mais puisque nous parlons des prix pour la Chine, nous vous informons qu’ils coûtent ce qui suit :