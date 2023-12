Voici le OnePlus haut de gamme que j’achèterais immédiatement avec 400 euros

C’est un terminal haut de gamme avec une puissance colossale, un superbe appareil photo et un écran spectaculaire.

Le OnePlus Nord 3 est l’un des meilleurs téléphones de cette année 2023, et il n’a pas beaucoup été entendu par les utilisateurs.

Si je devais acheter un smartphone en ce moment et que mon budget était d’environ 400 euros, je n’hésiterais pas : OnePlus Nord 3. Ce terminal spectaculaire du fabricant chinois est passé inaperçu auprès de la plupart de la population, heureusement que nous avons pu l’analyser en profondeur et constater à quel point OnePlus a créé un bon téléphone mobile.

Ce terminal, dans sa version 8/128 Go, a un prix officiel de 449 euros, mais on peut le trouver dans des stores tels qu’Amazon, PcComponentes ou Miravia pour environ 400 euros, voire moins à certains moments. Mais attention, car la version haut de gamme de 16/256 Go est disponible pour 419 euros sur AliExpress Store.

OnePlus Nord 3 (16/256 Go)

Pourquoi acheter le OnePlus Nord 3 dès maintenant

Il y a de nombreuses raisons qui nous ont poussés à lui décerner le prix du meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone en 2023 lors des premiers Urban Techno Awards. Non seulement pour son design, mais aussi pour sa batterie, son écran, son appareil photo et son prix.

Le OnePlus Nord 3 dispose d’un matériel rempli d’atouts majeurs. L’un d’eux, et le plus important, est le processeur Dimensity 9000 de MediaTek, un CPU très puissant et efficace de 4 nm. Avec ses 16 Go de RAM, la multitâche sera un jeu d’enfant. Et avec les 256 Go de stockage, nous sommes plus que satisfaits. Ce matériel a dépassé les 1,1 million de points sur Antutu, ce qui n’est possible dans la gamme moyenne qu’avec le Snapdragon 7+ Gen 2.

C’est un téléphone mobile brillant à tous égards. Il possède un superbe écran Amoled Full HD+ de 6,74″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1450 nits et la compatibilité HDR10+. Tout cela dans un corps compact en plastique de 8,1 mm d’épaisseur et d’un poids de 193 grammes. Il est très robuste en main et présente une finition de grande qualité.

Son appareil photo, bien qu’il ne soit pas parmi les meilleurs actuellement, nous a surpris. Il est rare de voir une caméra principale avec stabilisation optique de l’image dans la gamme moyenne, et c’est précisément ce que nous offre le OnePlus Nord 3. De plus, il est équipé d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Sony de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. À l’avant, un appareil photo Sony de 16 MP réalise des photos spectaculaires, surtout en mode portrait.

La batterie de ce OnePlus Nord 3 est également une autre grande caractéristique. Elle a une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 80W. Nous pourrons l’utiliser pendant 2 jours complets et recharger sa batterie en moins de 30 minutes.

OnePlus Nord 3 (16/256 Go)

En conclusion, il s’agit d’un terminal qui a déjà été mis à jour vers Android 14 avec la dernière version d’OxygenOS 14, et qui dispose de toutes sortes de connectivités : 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6, infrarouge, Double SIM et GPS.