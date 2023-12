Un des haut-parleurs intelligents les plus spéciaux coûte aujourd’hui moins de 55 euros

Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, cette enceinte est l’une des meilleures options.

Détail de la face avant de l’Echo Show 5.

L’année touche à sa fin et c’est peut-être le bon moment pour faire évoluer votre maison. Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir avec une remise l’un de leurs haut-parleurs intelligents, c’est un achat qui vous permettra de bien commencer l’année 2024. L’Echo Show 5 de dernière génération est à vous pour seulement 55 euros.

Êtes-vous membre d’Amazon Prime ? Vous n’aurez rien à payer pour la livraison et vous l’aurez chez vous en seulement un jour. Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, le chemin d’Alexa est le plus simple, du moins, c’est ce que l’expérience me dit. Sa compatibilité avec tous les types de produits rend le processus beaucoup plus facile.

Echo Show 5 (3ème génération)

Tout ce que vous gagnez avec Alexa

Le protagoniste de cette offre n’est pas un haut-parleur ordinaire, il est livré avec un écran de 5 pouces et une haute résolution qui ouvrira devant vous un nouveau monde de possibilités. Il affichera les informations qui vous importent et vous pourrez les consulter d’un seul coup d’œil. D’autre part, il intègre une caméra frontale pour des appels vidéo.

L’équipe d’Amazon n’a pas négligé le son, ce petit haut-parleur vous permettra de profiter de la musique avec une assez bonne qualité. Il vous suffit de demander à Alexa de mettre une playlist de votre artiste préféré et de commencer la fête. Je le dis toujours, mais c’est totalement vrai, la puissance de ces haut-parleurs discrets est surprenante.

Alexa est l’un des meilleurs assistants qui existent, elle comprend facilement le langage naturel et vous permettra de communiquer de la manière la plus confortable possible. De plus, elle a toujours la réponse que vous cherchez et avec elle, vous pouvez prendre le contrôle de votre maison sans complications.

Il est temps qu’Alexa arrive chez vous, elle peut être votre meilleur allié si vous voulez créer un réseau de dispositifs connectés sans vous prendre la tête. Toute la gamme d’enceintes Amazon est en promotion, si vous voulez jeter un coup d’œil aux autres modèles, vous êtes toujours à temps.