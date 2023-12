Comment activer et désactiver la recherche sécurisée de Google

Voici un guide qui explique différentes façons d’activer la recherche sécurisée sur Google, que ce soit sur votre appareil mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez faire disparaître les liens potentiellement dangereux.

La recherche sécurisée de Google exclut les pages pour adultes ou contenant du contenu violent, entre autres.

Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la recherche sécurisée de Google. Tout d’abord, je vous montrerai ce que c’est exactement et pourquoi cela est lié à d’autres concepts déjà analysés, tels que le contrôle parental sur Disney+ ou d’autres plateformes de streaming. De plus, je vous montrerai trois façons d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité de sécurité qui vous permettra de protéger les plus petits des contenus nocifs présents sur Internet.

Qu’est-ce que la recherche sécurisée de Google ?

Trois façons d’activer la recherche sécurisée de Google

La recherche sécurisée de Google est un outil conçu dans le but de filtrer les résultats pouvant mener à des contenus inappropriés. Selon la société elle-même, cela inclut les liens qui donnent accès à des images ou des vidéos à contenu sexuel explicite, à des nudités, à des jouets sexuels réalistes, à des services d’accompagnement ou de rencontre sexuelle, ainsi qu’à des scènes violentes ou sanglantes. Cette fonction a été mise en place pour créer un environnement de recherche protégeant les plus petits.

Comment cela fonctionne-t-il ? La recherche sécurisée est basée sur des systèmes d’apprentissage automatique et d’autres facteurs permettant d’identifier et de filtrer le contenu explicite. Cela est réalisé grâce à l’analyse des mots-clés présents sur les pages Web et les liens, en utilisant des algorithmes intelligents qui s’adaptent en permanence aux nouvelles formes de contenu indésirable. Ainsi, Google parvient à une identification précise et efficace du matériel inapproprié, avec très peu d’intervention humaine.

Pourquoi devriez-vous activer la recherche sécurisée de Google ? Il y a de nombreuses raisons, mais la principale est de protéger les plus petits des contenus inappropriés. À cet égard, il existe trois domaines où il est intéressant d’activer la recherche sécurisée :

Appareils familiaux . Pour les parents, la recherche sécurisée de Google devient un outil précieux pour surveiller et limiter l’accès de leurs enfants à des contenus non adaptés à leur âge. En configurant cette fonction, les parents peuvent être plus tranquilles car le principal moteur de recherche filtrera les sites Web dangereux ou contenant un contenu explicite.

. Pour les parents, la recherche sécurisée de Google devient un outil précieux pour surveiller et limiter l’accès de leurs enfants à des contenus non adaptés à leur âge. En configurant cette fonction, les parents peuvent être plus tranquilles car le principal moteur de recherche filtrera les sites Web dangereux ou contenant un contenu explicite. Institutions éducatives . Dans le domaine de l’éducation, les établissements bénéficient également de cette fonctionnalité de Google, car elle garantit que les élèves accèdent à des informations appropriées et éducatives en ligne.

. Dans le domaine de l’éducation, les établissements bénéficient également de cette fonctionnalité de Google, car elle garantit que les élèves accèdent à des informations appropriées et éducatives en ligne. Entreprises. En ce qui concerne le domaine professionnel, il est courant que les employés effectuent des recherches sur Internet pour obtenir des informations pertinentes pour leur travail. La recherche sécurisée agit comme une couche de protection supplémentaire, empêchant les résultats de recherche d’afficher un contenu inapproprié pouvant compromettre l’intégrité de l’environnement de travail. Cela contribue à maintenir un environnement de travail respectueux et exempt de distractions indésirables.

Internet regorge de ressources qui contribuent à l’éducation des enfants, comme les meilleurs sites Web pour apprendre à lire. Cependant, il est également rempli de contenu inapproprié. Si cela vous préoccupe, la recherche sécurisée est un système qui vous permet de gagner en tranquillité. Voyons comment l’activer de différentes manières.

Dans l’application Google

La première façon d’activer la recherche sécurisée sur un téléphone Android est d’utiliser l’application Google elle-même.

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Google. Appuyez sur l’avatar de votre compte. Accédez aux Paramètres. Appuyez sur Recherche sécurisée. Appuyez sur Exclure afin que les images ou les liens vers les contenus explicites n’apparaissent pas.

De plus, vous pouvez appuyer sur Désactiver pour voir tous les résultats dans les recherches, ou sur Flouter, pour que les contenus explicites soient censurés.

Sur le Web, pour les appareils mobiles ou les ordinateurs

Évidemment, de nombreuses recherches se font via le navigateur. C’est pourquoi il est important d’activer la recherche sécurisée sur le site Web de Google.

Cela se fait de la manière suivante :

Accédez à Google et appuyez sur le bouton du menu pour l’ouvrir. Appuyez sur Recherche sécurisée. Activez ou désactivez la fonctionnalité depuis cette rubrique.

Sur l’ordinateur, cela est également disponible. Il suffit de cliquer sur Paramètres, un lien situé en bas de page de Google.

Dans l’ensemble du réseau, avec un serveur DNS

La méthode précédente permet de désactiver facilement la recherche sécurisée. Si vos enfants apprennent à le faire, vous ne pourrez pas empêcher l’apparition de résultats peu appropriés. C’est pourquoi, dans cette dernière section, je vous propose l’option la plus efficace de toutes. Je parle de configurer un DNS pour l’ensemble du réseau.

AdGuard DNS est l’un des serveurs qui fonctionne très bien. Lorsque vous l’implémentez sur l’ensemble du réseau, tous les appareils connectés au WiFi auront la recherche sécurisée activée par défaut. Il ne sera pas possible de la désactiver depuis les paramètres de Google ou d’un autre moteur de recherche.

AdGuard propose trois types de serveurs. Celui qui vous intéresse le plus est appelé Serveur de protection familiale. Il comprend ce qui suit :

Blocage des annonces publicitaires.

Blocage des traqueurs.

Blocage du contenu pour adultes.

Activation par défaut de la recherche sécurisée sur Google et Bing.

Voici ses adresses IP :

Serveur principal : 94.140.14.15

Serveur secondaire : 94.140.15.16

Pour que ces restrictions s’appliquent à l’ensemble du réseau, vous devez changer le serveur DNS du routeur. De plus, si les appareils de vos enfants sont connectés à Internet via des données mobiles, vous pouvez changer le DNS privé sur Android.