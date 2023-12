Ce nouveau produit de Xiaomi en France est un cadeau de Noël : transforme n’importe quel produit en intelligent pour très peu d’argent.

Xiaomi va à terminer l’année en grand en France, et cela se fait avec un produit assez économique qui sûrement va plaire à beaucoup d’entre vous. Nous parlons de la nouvelle Xiaomi Smart Plug 2, une prise intelligente avec de nombreuses fonctions intéressantes qui offriront un meilleur contrôle sur tous les produits que vous y branchez.

Dans ce cas, elle est déjà disponible à l’achat en France immédiatement pour seulement 14,99 euros, un prix vraiment abordable si l’on considère toutes les options qu’elle va nous offrir car, au-delà de l’allumer ou de l’éteindre à distance, nous pourrons même contrôler notre consommation d’énergie dans les moindres détails.

La prise intelligente complète de Xiaomi

Curieusement, si nous regardons les images officielles de ce produit en France, nous voyons qu’il incorpore une prise qui n’est pas celle que nous voyons habituellement en Europe, mais sur notre marché nous pourrons profiter de la prise normale à laquelle nous sommes habitués ainsi qu’un bouton supérieur pour allumer ou éteindre la prise sans avoir besoin de le faire depuis l’application.

Bien sûr, ce modèle dispose des fonctions classiques d’allumage et d’extinction à distance depuis l’application Mi Home, mais à cela s’ajoutent d’autres fonctions assez intéressantes comme une minuterie d’extinction, une mémoire de l’état de l’interrupteur en cas de coupure de courant et même différentes mesures de sécurité pour éviter les courts-circuits avec une résistance aux températures élevées et au feu.





Mais, sans aucun doute, l’option qui nous semble la plus intéressante est la possibilité de visualiser des statistiques avancées sur la consommation du produit connecté. À partir de là, nous pourrons voir la puissance utilisée, la consommation en kWh par jour, semaine ou même mois, et en plus, elle intègre également un indicateur d’état anormal pour que nous sachions si la prise fonctionne correctement à tout moment.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Smart Plug 2

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de l’article, la nouvelle Xiaomi Smart Plug 2 est désormais disponible à l’achat en France avec une disponibilité immédiate sur le site officiel de la marque. Son prix est fixé à 14,99 euros, et nous sommes sûrs que pour ce prix, vous ne trouverez rien de mieux, surtout si l’on considère les économies que vous pouvez réaliser en visualisant toutes les données de consommation depuis le creux de votre main.

Plus d’informations | Xiaomi France