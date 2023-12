Avec cette astuce secrète, vous pouvez améliorer la fluidité de votre téléphone Xiaomi en quelques clics.

Découvrez un petit astuce pour MIUI qui rendra votre Xiaomi beaucoup plus rapide.

Un smartphone Xiaomi avec MIUI 14

Bien que les fabricants le nient catégoriquement, la plupart des smartphones Android ne disposent pas d’une configuration d’usine qui vous permet de tirer le meilleur parti de l’appareil, mais si vous avez un téléphone Xiaomi, il existe une solution car MIUI cache une fonction qui vous permettra de rendre votre appareil plus performant.

Ainsi, cette fois-ci, nous venons vous présenter un astuce secrète qui n’est pas très populaire, mais qui vous permettra de améliorer la fluidité de votre téléphone Xiaomi en modifiant simplement un paramètre dans les paramètres de MIUI.

Comment rendre votre Xiaomi beaucoup plus rapide sans utiliser d’applications tierces

La première chose à savoir est que cette simple astuce est compatible avec tous les appareils disposant de MIUI et, par conséquent, vous pourrez également l’utiliser sur les appareils des marques Redmi et POCO. De même, vous devez également savoir que cette fonction cachée ne fonctionne que sur les appareils disposant de MIUI 13 ou d’une version ultérieure, ce qui ne pose pas de problème puisque la grande majorité des téléphones Xiaomi actuels utilisent déjà MIUI 13 ou MIUI 14.

Prenant cela comme base, ce que nous allons faire pour améliorer la fluidité de votre téléphone Xiaomi est de augmenter la vitesse des animations du système, un réglage qui était auparavant « caché » dans le menu des options pour les développeurs, mais depuis MIUI 13, il est intégré aux paramètres de l’appareil.

Donc, pour améliorer la vitesse des animations de votre Xiaomi, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Faites défiler vers le bas dans ce menu et accédez à la section Écran d’accueil

Une fois à l’intérieur, appuyez sur le bouton Vitesse d’animation

Enfin, dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre ensuite, appuyez sur l’option Rapide

Après avoir effectué ces actions simples, vous remarquerez que votre smartphone Xiaomi se déplace avec une plus grande fluidité et fonctionne beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Si vous ne connaissiez pas cette fonction cachée de votre téléphone Xiaomi et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de consulter notre guide des meilleurs astuces pour votre téléphone Xiaomi.