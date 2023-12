Avec cette veste thermique électrique Xiaomi avec USB, tu ne passeras pas froid même sous la neige : l’invention définitive pour cet hiver glacial

Nous le disons souvent, mais Xiaomi aime toujours nous surprendre. Et juste quand nous pensions avoir tout vu, le géant chinois de l’électronique grand public sort soudainement une pièce de vêtement sous la forme d’une veste chauffante, idéale pour le froid.

C’est ce que propose la Xiaomi TENGOO HJ-11, une veste capable de vous réchauffer à différentes températures comme une couverture électrique. Et en plus, elle est ridiculeusement bon marché.

Xiaomi TENGOO HJ-11

Comme le froid est arrivé d’un coup, imaginez un manteau qui vous réchauffe car il a ses propres résistances internes. C’est ce que propose la Xiaomi TENGOO HJ-11, une veste thermique, ou plutôt chauffante, au design sportif disponible en plusieurs tailles et équipée d’une capuche pratique.





La veste électrique est fabriquée en fils de coton et comporte 11 zones de chauffage recouvertes de filaments de fibres de carbone, qui sont activés en connectant une batterie externe dans la poche correspondante via le port USB inclus. Le vêtement vous permet de choisir entre 3 températures différentes via le bouton situé sur la poitrine, en fonction de la température et du froid : 39 °C, 48 °C et 60 °C

Une veste chauffante à prix réduit

Étant un vêtement, il convient de mentionner que la veste peut être lavée à la main sans problème, il vous suffit de retirer la batterie externe et de fermer toutes les poches. La mauvaise nouvelle est que la Xiaomi TENGOO HJ-11 ne comprend pas la batterie externe et doit être achetée séparément.





La veste a un prix d’environ 90 euros, mais sur des sites comme Banggood, vous pouvez les trouver en ce moment pour seulement 34 euros, voire moins si vous utilisez un code de réduction sur le site. Est-ce qu’elle arrivera en France ? Honnêtement, nous serions ravis de l’essayer et de voir à quel point elle peut nous réchauffer lorsqu’il fait froid dehors.





Via | Xiaomiui