Pour 180 euros, voici le meilleur téléphone portable que vous pouvez acheter en ce moment

Le terminal de Xiaomi possède une grande batterie qui vous permet de vous passer de le charger pendant plusieurs jours.

Ce Redmi Note 12S est un excellent cadeau à tout moment de l’année et pour n’importe qui, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un adolescent.

Vous cherchez un téléphone à offrir à petit prix? La grande majorité des gens dépense généralement environ 200 euros pour un téléphone portable, que ce soit pour renouveler leur vieux téléphone ou pour un cadeau. Dans cette fourchette de prix allant de 150 à 250 euros, une grande partie du marché des téléphones mobiles est concentrée et il est difficile de prendre une décision.

C’est pourquoi je voudrais vous recommander un terminal Android qui, selon moi, est un excellent choix d’achat et qui ne coûte que 180 euros sur AliExpress. Il s’agit du Redmi Note 12S, un inconnu parmi la gamme de téléphones Redmi Note de Xiaomi, qui a été présenté un peu plus tard et avec quelques améliorations. Nous parlons de la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire et avec NFC inclus.

Achetez l’un des meilleurs téléphones pas cher pour 180 euros

Il est difficile de trouver un téléphone aussi complet à un prix aussi bas en ce moment. Nous pourrions regarder parmi les Redmi 12 ou POCO M5s, mais nous n’obtiendrions pas autant en retour. Ce Redmi Note 12s n’est pas disponible à l’achat physique dans notre pays, mais vous pouvez l’obtenir dans des stores comme AliExpress Store et sur Amazon pour 180 euros.

Et pour ce prix si économique, vous pouvez obtenir un smartphone de milieu de gamme avec un grand écran Amoled de 6,43 pouces Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa luminosité maximale atteint 1000 nits et vous pourrez profiter du contenu en HDR.

Ce modèle intègre un processeur efficace MediaTek Helio G96, 8 Go de RAM LPDDR4X et une mémoire interne de 256 Go. Des versions de 6/64 et 6/128 Go sont disponibles sur d’autres marchés, mais nous préférons les 256 Go en tant que mémoire de base. Vous pourrez également étendre cet espace avec des cartes microSD allant jusqu’à 1 To.

Si vous prenez beaucoup de photos, ce Redmi Note 12s vous permet de capturer chaque moment avec qualité et détail. Grâce à son appareil photo arrière triple de 108 MP signé Samsung, un grand angle de 8 MP et la macro, vous pouvez obtenir des résultats surprenants pour un téléphone portable de 180 euros.

Comme tous les téléphones Redmi Note, celui-ci est également doté d’une bonne batterie de 5000 mAh. Cela vous donnera une autonomie d’environ deux jours et demi à trois jours, et vous pourrez la charger avec une puissance de 33W. La charge inversée est également disponible pour alimenter d’autres appareils plus petits tels que des écouteurs sans fil.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12S (8/256 GB) sur Amazon

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12S (8/256 GB) sur AliExpress

Enfin, mais non moins important, la connectivité est très complète. Il est dommage que nous n’ayons pas la compatibilité avec les réseaux 5G, mais en échange, nous disposons de NFC, d’un port pour casque, d’un émetteur infrarouge, du GPS, de la double carte SIM, du Bluetooth 5.2 et du WiFi 5.