Le nouveau téléphone portable ultra résistant de Samsung sera également pas cher

Samsung prévoit déjà depuis la Corée du Sud un nouveau Galaxy Xcover 7 ultrarésistant, qui disposera d’un matériel de base et également par extension d’un prix très économique.

Voici le nouveau Galaxy Xcover 7 de Samsung, un tout-terrain abordable.

Le géant Samsung continue d’aimer les téléphones tout-terrain, et grâce à ses accords avec de grandes entreprises comme Airbus et Capgemini, il est vrai que sa famille Galaxy Xcover fonctionne très bien sur le marché en dotant les travailleurs d’appareils smartphones qui nécessitent une résistance et une fiabilité supérieures.

Le dernier de ces Galaxy Xcover était le modèle ‘6 Pro’ de 2022 qui recevra bientôt des successeurs dans le catalogue de Samsung, bien que cette fois-ci la marque de Séoul filtre des images et des caractéristiques d’un Galaxy Xcover 7 plus basique et moins prétentieux.

Ce dispositif réduira donc ses caractéristiques pour être proposé au prix le plus économique possible, atteignant ainsi beaucoup plus d’utilisateurs qui n’ont pas besoin d’une puissance supplémentaire mais plutôt d’un smartphone pour des tâches basiques capable de tout résister en extérieur ou dans des conditions plus difficiles.

Le design sera de type industriel, quelque chose d’habituel sur ces téléphones, avec un boîtier en plastique et une finition en caoutchouc qui offre des pare-chocs sur les côtés et les coins pour protéger l’appareil contre les chutes, car on n’attend rien de moins qu’une certification IP68 accompagnée de la MIL-STD-810H qui assure sa durabilité en cas de chocs modérés.

Samsung Galaxy Xcover 7 w/ 6.6in FHD+ screen, 6/128GB coming in at a sub 400 Euro price point, it seems. Def nice for a rugged device like this. — Roland Quandt (@rquandt) Décembre 22, 2023

En ce qui concerne les spécifications, nous avons également les premières données qui nous parlent d’un écran de 6,6 pouces de type LCD IPS et avec une résolution FHD+ 1 080p, avec une encoche qui fait que Samsung l’appelle Infinity-V.

La puce sera un MediaTek Dimensity 6100+ avec un processeur octa-core et accompagné de 6 Go de RAM, ainsi que de 128 Go de stockage avec possibilité d’extension via microSD.

Il y aura un bouton physique personnalisable en plus des boutons habituels de mise sous tension et de volume, ainsi qu’ un appareil photo frontal et un appareil photo arrière unique, dont nous ne connaissons pas encore les spécifications. On sait jusqu’où ira la batterie, avec 3 950 mAh et une puissance de charge encore inconnue.

De plus, nous savons que son prix sera inférieur à 400 euros, ce qui en fera certainement le téléphone robuste le moins cher du marché avec Android 14 et One UI.