15+ Meilleures Applications Pour Xbox Series X Que Vous Devriez Utiliser

Tandis que les personnes achètent une Xbox pour jouer à des jeux, ce n’est pas tout ce que vous pouvez utiliser la console pour, car elle permet aux utilisateurs d’accéder à beaucoup de contenu vidéo, y compris des films, des émissions de télévision, etc., en utilisant différentes applications. Recherchez-vous les meilleures applications pour Xbox Series X ? Si oui, vous êtes au bon endroit, car nous avons répertorié certaines des meilleures applications.

La Xbox Series X est la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue. Les Xbox Series X et Series S sont les consoles de 4e génération de la série Xbox.

La Xbox Series X haut de gamme et la Series S d’entrée de gamme font partie de la 9e génération de consoles de jeux vidéo, dont la PlayStation 5 de Sony, sortie le même mois. Continuez à lire pour découvrir les meilleures applications pour la Series X.

Comment ajouter des applications à la Xbox Series X?

Il existe des applications payantes et gratuites disponibles sur le store que vous pouvez télécharger et ajouter à votre Xbox Series X. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des applications:

Étape 1: Appuyez sur le bouton du milieu lumineux de la manette Xbox.

Étape 2: Faites défiler jusqu’à la section Store et appuyez sur A sur la manette.

Étape 3: Du côté gauche, faites défiler jusqu’à Applications, puis choisissez une catégorie du côté droit.

Étape 4: Sélectionnez l’application que vous souhaitez ajouter et appuyez sur A sur la manette pour l’ouvrir.

Étape 5: Si c’est une application gratuite, appuyez sur Télécharger ou Obtenir pour l’ajouter.

Étape 6: D’un autre côté, si c’est une application payante, appuyez à nouveau sur A pour acheter l’application.

Étape 7: Appuyez sur A sur Acheter et cela sera facturé à votre compte.

Les meilleures applications pour la Xbox Series X

TrueAchievements

TrueAchievements est le foyer des réalisations Xbox pour la Xbox Series X, la Xbox One et toutes les autres plateformes Xbox, où les utilisateurs peuvent vérifier leurs réalisations dans les jeux, les programmes et obtenir un aperçu de leur GameScore.

Alors que Xbox garde une trace de la plupart de vos réalisations, l’application TrueAchievements fournit plus de détails et d’informations sur toutes vos réalisations collectées.

Spotify

Spotify est l’une des meilleures applications pour votre Xbox. Vous pouvez lire des pistes séparément ou en arrière-plan pendant votre session de jeu, ce qui signifie que lorsque vous écoutez une chanson sur Spotify sur votre Xbox, elle continue de jouer lorsque vous passez à votre jeu.

L’application Spotify vous permet d’accéder à plus de 35 millions de chansons et à des listes de lecture prédéfinies en fonction de vos habitudes d’écoute, que vous ayez un compte gratuit, illimité ou premium. Vous pouvez personnaliser votre expérience d’écoute depuis votre téléphone ou en utilisant le menu Guide de la Xbox.

Netflix

Netflix est une autre meilleure application pour la Xbox, que vous pouvez ajouter pour obtenir le meilleur divertissement possible sur votre console.

Netflix distribue des films et des émissions de télévision de différents genres. Netflix sur la Xbox Series X offre une interface conviviale et prend en charge la diffusion 4K HDR.

YouTube

Oui, vous pouvez également regarder YouTube sur Xbox avec son application; tout ce que vous avez à faire est d’ajouter son application à votre Xbox Series X.

L’application YouTube sur la Xbox Series X prend en charge la diffusion en continu 4K, ce qui permet aux utilisateurs de regarder et de profiter de vidéos de haute qualité.

Twitch

Vous pouvez également télécharger Twitch sur Xbox. Pour ceux qui ne connaissent pas, Twitch est un service de streaming vidéo en direct axé sur la diffusion en direct de jeux vidéo ainsi que sur des diffusions de musique, du contenu créatif et des streams en temps réel.

If you are a person who is into game streaming or enjoys watching other gameplay, Twitch is for you.

Discord

Bien que Discord sur Xbox ne soit pas une application que vous pouvez télécharger sur le store, il peut quand même se connecter à votre console Xbox.

Après avoir installé Discord sur Xbox, cela donne un aperçu de tous les membres ainsi que des détails sur les jeux auxquels ils jouent et la plateforme qu’ils utilisent actuellement.

Hub des Xbox Insider

Le Hub des Xbox Insider est l’une des meilleures applications pour la Xbox. Une fois installée, elle permet aux utilisateurs de s’inscrire et de participer au programme Xbox Insider.

Selon Microsoft, le programme Xbox Insider est un moyen pour les fans de Xbox de « nous donner leur avis sur les dernières mises à jour du système Xbox, ainsi que sur les fonctionnalités et les jeux toujours en développement sur les consoles Xbox et les appareils Windows 10/11. »

Avec cette application, les utilisateurs peuvent télécharger des mises à jour et des versions en cours de développement avant leur disponibilité pour le grand public ; c’est comme rejoindre un programme bêta.

Lecteur Blu-ray

La Xbox Series X est livrée avec un lecteur Blu-ray, et pour en profiter, vous devez télécharger l’application Lecteur Blu-ray.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, un lecteur Blu-ray est conçu pour lire des disques Blu-ray haute définition, mais peut également lire des formats DVD et CD audio.

D’autres meilleures applications pour la Xbox Series X

En plus des applications mentionnées ci-dessus, il y a beaucoup d’autres applications disponibles sur le store Xbox que vous pouvez télécharger pour améliorer votre expérience. Cela comprend :

Xbox Game Pass

Xbox Cloud Gaming (xCloud)

EA Play Hub

AirServer Xbox Edition

Mixer

Plex pour Xbox

Pandora

Apple TV

Hulu

TuneIn Radio

Soundcloud

Facebook Watch

Disney Plus

Amazon Prime

HBO

L’application TMX

Tubi TV

Adobe Creative Cloud

Questions fréquentes

Q. Quelles applications seront disponibles sur la Xbox Series X?

La Xbox Series X dispose de presque toutes les applications populaires, dont Netflix, Spotify, Apple TV, YouTube et bien d’autres.

Q. Comment télécharger des applications gratuites sur la Xbox Series X ?

Vous pouvez facilement télécharger et ajouter des applications à votre Xbox Series X. Pour ce faire, appuyez sur le bouton du milieu lumineux de la manette. Faites défiler jusqu’à la section Store et appuyez sur A sur la manette. Faites défiler jusqu’à Apps du côté gauche, puis choisissez une catégorie du côté droit. Sélectionnez l’application que vous voulez télécharger, puis appuyez sur A sur la manette. Enfin, cliquez sur Télécharger ou Obtenir.

Voilà donc quelques-unes des meilleures applications que vous pouvez ajouter à votre Xbox. J’espère que l’article vous a aidé à trouver les meilleures applications pour la Xbox Series X.

