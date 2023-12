Fonctionne mieux que personne : voici l’ordinateur portable que je recommande toujours pour le télétravail et les étudiants

Le MacBook Air est léger, très bien construit et a l’une des meilleures autonomie du marché des ordinateurs portables.

Le MacBook Air avec la puce M2 est l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter pour environ 1000 euros en ce moment.

Lorsque j’ai envisagé d’acheter un nouvel ordinateur portable, je me suis demandé plusieurs fois si je devais passer de Windows à macOS. Au final, j’ai succombé à la tentation de la pomme croquée en raison des mises à jour, de la durabilité, de la fluidité et surtout de la batterie. Je n’ai pas pu trouver un ordinateur portable à environ 1000 euros dont la batterie pouvait durer plus de 15 heures, contrairement à ceux sous Windows.

Aujourd’hui, je tiens à vous recommander le MacBook Air avec puce M2, 13,6 pouces, qui peut être un excellent allié pour les personnes qui travaillent à distance ou pour les étudiants qui se déplacent d’un côté à l’autre du campus. Apple a su gérer ses propres processeurs, et avec cette puce M2, ils ont réussi là où d’autres ont échoué pendant de nombreuses années de plus. En attendant les nouveaux MacBook de 2024, c’est pour moi le meilleur achat pour Noël.

MacBook Air M2 (8/256 GB)

Obtenez le meilleur ordinateur portable (selon moi) du marché pour un peu plus de 1000 euros

Le prix officiel de ce MacBook Air avec puce M2 est de 1299 euros, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 1149 euros, le même prix que sur PcComponentes. Pour ce prix, vous ne trouverez aucun autre ordinateur portable aussi puissant, aussi performant et surtout avec une autonomie aussi incroyable.

L’évolution de la puce M1 à la M2 a entraîné une légère augmentation de la puissance du processeur, tout en conservant ce qui a tant plu, une autonomie inimaginable il y a cinq ans. Sa batterie intégrée peut durer environ 18 heures de lecture vidéo ou 15 heures de navigation sur le web. En termes réels, elle atteint environ 16 heures pour les étudiants ou le télétravail sans trop de charges graphiques.

Il dispose d’un écran IPS de 13,6 pouces avec une résolution élevée de 2560 x 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. La technologie True Tone ajuste les tons de couleur en fonction de l’ambiance de votre environnement. L’affichage est très bon et vous ne pourrez discerner aucun pixel, contrairement à d’autres ordinateurs portables qui sont en Full HD.

Cette unité est la version de base avec 8 Go de RAM et un stockage SSD de 256 Go. Pour la grande majorité des personnes, cette configuration est parfaite. Mais si vous préférez plus de mémoire, vous devrez augmenter votre budget de 300 euros pour obtenir 512 Go. Quoi qu’il en soit, le système et tout ce que vous installez fonctionnent de manière exceptionnelle, ce qui ne peut être comparé à un autre ordinateur Windows avec la même quantité de RAM et de mémoire interne.

Dans cette nouvelle version, la webcam intégrée a également été améliorée. Elle dispose désormais d’une résolution de 1080p pour des appels vidéo et FaceTime beaucoup plus clairs. De plus, au niveau de la connectivité, elle est compatible avec le WiFi 6 et mise à jour vers le Bluetooth 5.3 pour une plus grande stabilité.

Les haut-parleurs du MacBook Air sont aussi bons que ceux d’un MacBook Pro avec puce M1, ils sont fantastiques. Mais vous disposez également d’un port pour casque si vous souhaitez profiter du son sans perte.

Enfin, en ce qui concerne les ports, nous disposons de 2 ports USB-C et un MagSafe 3 pour charger l’ordinateur portable. Les ports USB-C pour charger votre MacBook Air sont révolus. Je préfère cette nouvelle configuration, car elle nous permet d’avoir les deux ports USB-C disponibles pour connecter un moniteur et d’autres périphériques dont vous pourriez avoir besoin.