Les 10 meilleurs mods pour profiter au maximum de Cities: Skylines II

Villes: Skylines 2 est l’un des meilleurs jeux de construction de ville et de gestion conçus pour PC. Le nouveau jeu Villes: Skylines a été amélioré de plusieurs manières, ce qui en vaut la peine. Les conditions météorologiques dynamiques, de meilleurs graphiques et même le réalisme de l’infestation de rats en font un excellent jeu de simulation. Bien que tout cela soit génial, l’option d’utiliser des mods est également disponible.

Oui, le développeur du jeu, Paradox Interactive, a veillé à ce que les utilisateurs puissent créer et utiliser des mods avec le jeu, tout comme cela était possible dans le précédent jeu Villes: Skylines. Les mods sont le meilleur moyen de rendre l’expérience de jeu plus immersive et amusante sans interférer avec le contenu original du jeu. Donc, si vous êtes intéressé par l’essai de mods amusants pour vos jeux, vous êtes au bon endroit.

Meilleurs mods à utiliser dans Villes: Skylines 2

La liste des mods que nous avons répertoriés ci-dessous sont des mods créés par des personnes. Les mods de Paradox Interactive arriveront prochainement et sont actuellement en phase de test bêta.

r2modman

Ceci est un gestionnaire de mods. Un gestionnaire de mods est essentiel pour n’importe quel jeu lorsque vous allez utiliser des mods. Que vous prévoyiez d’installer de nouveaux mods ou de désinstaller des mods existants, disposer d’un gestionnaire de mods facilite le processus au lieu de devoir fouiller dans de nombreux fichiers et dossiers dans l’Explorateur de fichiers.

Télécharger: r2modman

CinematicRendererMod

Avez-vous un système lent ou peu performant mais souhaitez créer de magnifiques vidéos cinématiques à partir de Villes: Skylines II ? Avec le mod CinematicRenderer, vous pouvez désormais prendre de magnifiques vidéos cinématiques de votre carte et de votre ville sans aucun décalage, saccade ou sollicitation du matériel de votre système. Ce mod vous permet d’exporter des vidéos d’une qualité de 4K 60.

Télécharger: CinematicRendererMod

SchoolCapacityBalancer

Lors de la planification et de l’expansion de votre ville dans Villes: Skylines II, vous devez construire divers équipements. L’un d’eux est les établissements d’enseignement. Avec ce mod installé, vous pouvez équilibrer le nombre d’écoles nécessaires dans votre ville de manière plus réaliste, au lieu d’avoir un nombre trop élevé ou trop bas d’écoles dans votre ville.

Télécharger: SchoolCapacityBalancer

UnemploymentMeter

Il est important d’avoir une bonne idée du nombre de chômeurs dans votre ville. Avec ces statistiques, vous pourrez non seulement développer davantage des zones créatrices d’emplois, mais vous assurerez également que la ville se développe régulièrement afin que tout le monde puisse profiter de toutes les commodités présentes dans votre ville. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à ce mod, telles que la disponibilité détaillée des lieux de travail et les statistiques du chômage spécifiques à l’éducation.

Télécharger: UnemploymentMeter

OsloMap

Villes: Skylines dispose d’un ensemble prédéfini de cartes que vous pouvez utiliser pour construire votre ville. Mais si vous vous ennuyez des cartes et des tracés préconçus, vous pouvez remercier les moddeurs. La nouvelle carte d’Oslo, capitale de la Norvège, peut désormais être utilisée comme carte pour Villes: Skylines II. La carte a été conçue à l’échelle 1:1 avec un terrain abaissé et des connexions externes via la route, l’air, la mer et le rail.

Télécharger: OsloMap

CityRatNetworkEDM

Étant donné que Villes: Skylines II n’a pas ajouté de rats au jeu, les moddeurs ont décidé de s’amuser en créant une station de radio de rat nommée CityRatNetwork. Avec cette station de radio EDM à thème de rat, vous pourrez écouter 25 titres EDM différents lorsque vous choisissez la station de radio CityRatNetwork EDM.

Télécharger: CityRatNetworkEDM

DucksInARow

Vous souhaitez obtenir de meilleurs emplacements d’arbres et d’éléments dans Villes: Skylines II ? Le mod DucksInARow est parfait pour vous. Avec ce mod, vous pouvez facilement organiser, placer et faire pivoter vos pneus et divers éléments sur la carte. Ce mod vous aide également à ajuster l’espacement entre les éléments et les arbres, ce qui permet de créer des villes agréables à regarder.

Télécharger: DucksInARow

Road Wear Remover

En avez-vous assez des marques d’usure sur les routes que vous avez construites ? Si tel est le cas, obtenez ce mod pour Villes: Skylines II. Il vous aidera à vous débarrasser des shaders qui ajoutent généralement des taches d’usure à vos routes.

Télécharger: Road Wear Remover

Magical Hearse

Alors, vous savez qu’une fois que vos personnages meurent, il y a divers équipements qui s’occupent de ces personnes décédées. Si vous aimez être un peu malveillant, vous pouvez simplement choisir d’installer le mod Magical Hearse qui supprimera tout ce qui a trait à la mort, c’est-à-dire les crématoriums, les cimetières, etc. Dès qu’un citoyen de votre ville meurt, il disparaîtra instantanément. L’utilisation d’une voiture mortuaire n’est plus nécessaire.

Télécharger: Magical Hearse

BetterPedestrianPathfind

En avez-vous assez de voir les piétons dans votre ville marcher n’importe où et finir par se faire renverser parce qu’ils choisissent de marcher ou de traverser des espaces non sécurisés ? Ne craignez plus ! Le mod BetterPedestrianPathfind vous aide à vous assurer que vos citoyens marcheront et traverseront toujours uniquement dans les zones sûres et désignées de la ville. Cela aide à réduire les décès et les problèmes indésirables dans votre ville.