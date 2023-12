Bon marché, mais complet : cette montre intelligente avec GPS et une autonomie de batterie de 14 jours est parfaite pour seulement 60 euros.

Une grande remise temporaire vous permet d’acheter cette montre connectée avec un écran AMOLED, un GPS et une autonomie incroyable pour seulement 60 euros.

Pour seulement 60 euros, vous obtiendrez une montre connectée jolie, confortable et très complète en termes de fonctionnalités.

Si vous voulez acheter une belle, bonne et pas cher montre connectée, Amazfit est l’une des principales marques à considérer. Plus précisément, dans cet article, nous voulons vous recommander l’achat de l’Amazfit GTS 2 Mini, une montre connectée très complète que vous pouvez maintenant acheter pour seulement 59,45 euros sur Amazon dans le magnifique modèle de couleur bleue. Son prix de vente original est de 89,90 euros, donc vous économisez 30 euros si vous profitez de l’occasion.

Pour acheter l’Amazfit GTS 2 Mini à un prix aussi bas, vous devez simplement appliquer le coupon de réduction de 33% actuellement disponible sur Amazon. N’oubliez pas que ce coupon est valide jusqu’au mercredi 27 décembre, ne tardez pas à l’utiliser. Cette même montre connectée coûte environ 80 euros sur PcComponentes et dans la boutique officielle Amazfit, donc elle est moins chère sur Amazon.

Ce qui est important dans cette offre, c’est qu’elle vous permet d’obtenir une montre connectée de qualité pour seulement 60 euros. L’Amazfit GTS 2 Mini a un design joli et confortable, un écran AMOLED qui est vraiment bon, une autonomie de 14 jours et des fonctionnalités à n’en plus finir. Attention, il a même un GPS, vous pourrez donc enregistrer vos parcours en plein air sans avoir besoin d’emporter votre téléphone. Il n’y a aucun doute, c’est l’une des meilleures montres connectées pas cher du moment.

Amazfit GTS 2 Mini

Pourquoi l’Amazfit GTS 2 Mini est un achat idéal pour seulement 60 euros

L’Amazfit GTS 2 Mini est une montre connectée que vous pourrez porter toute la journée, elle vous sera toujours utile. Nous parlons d’un dispositif très pratique que vous ne remarquerez presque pas, en plus d’avoir un design très joli qui le rend parfait à votre poignet. Il est résistant à l’eau, donc vous n’avez pas à vous soucier de l’enlever lorsque vous vous doucherez ou nagerez dans la piscine.

La partie avant de son boîtier est occupée par un écran AMOLED de 1,55 pouces et une résolution de 354 x 306 pixels. En pratique, l’écran est de très bonne qualité compte tenu du prix de la montre connectée. Les images sont nettes et colorées, en plus d’être lumineuses pour que vous puissiez les voir en extérieur. D’autre part, il est également intéressant de mentionner que vous pourrez télécharger des dizaines de cadrans de montre différents pour décorer l’écran.

Une fois que vous l’aurez à votre poignet, l’Amazfit GTS 2 Mini vous servira à bien plus que simplement afficher l’heure. Si vous le connectez à votre téléphone via l’application, avec la montre vous pourrez lire les notifications qui vous parviennent sur votre téléphone, passer à la chanson en cours de lecture et même parler avec Alexa pour lui demander de régler une alarme, par exemple.

La montre connectée d’Amazfit est également très utile pour surveiller votre activité physique. En plus de compter les pas que vous faites lorsque vous la portez, elle peut également effectuer un suivi de plus de 70 sports différents pour que vous sachiez le rythme que vous avez adopté, le parcours suivi ou les calories brûlées. Par ailleurs, l’appareil se préoccupe également de votre santé avec des fonctions telles que l’analyse de la fréquence cardiaque, du sommeil ou du niveau d’oxygène dans le sang.

Amazfit GTS 2 Mini

Tandis que vous utilisez tous ces outils de l’Amazfit GTS 2 Mini, la batterie ne posera aucun problème. Elle a une capacité de 220 mAh et des performances optimales qui lui permettent d’offrir jusqu’à 2 semaines d’autonomie avec une utilisation normale. Même si vous l’utilisez de manière plus intensive, elle dépassera toujours une semaine d’autonomie avec une seule charge.

Si l’on considère que vous pouvez acheter cet Amazfit GTS 2 Mini pour seulement 59,45 euros sur Amazon, il est clair que c’est un achat très judicieux en termes de rapport qualité-prix. N’oubliez pas d’appliquer le coupon de réduction de 33% pour obtenir l’un des meilleurs smartwatches pas cher pour encore moins cher. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en quelques heures seulement pour commencer à en profiter.