Voici à quoi ressemble HyperOS basé sur Windows

Xiaomi a une fois de plus repoussé les limites de l’intégration technologique avec la dernière version de Xiaomi HyperOS, introduisant l’HyperOS Interconnect. Il s’agit essentiellement du HyperOS basé sur Windows. Cette solution innovante combine les capacités des appareils de l’écosystème Xiaomi, en rationalisant la gestion et la connectivité des appareils. Dans le but de créer une expérience utilisateur fluide, cette fonctionnalité phare d’HyperOS, l’HyperOS Interconnect, élimine le besoin de passer d’un appareil à l’autre, offrant un hub centralisé pour diverses fonctions.

Une des caractéristiques remarquables d’HyperOS basé sur Windows est sa capacité à répondre aux appels sur l’ordinateur, le transformant en un centre de communication complet. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à la caméra de leur téléphone directement depuis l’ordinateur, favorisant un flux de travail pratique et efficace. L’intégration s’étend aux hotspots mobiles, aux applications mobiles et aux tâches informatiques, offrant aux utilisateurs une solution en un clic pour connecter et gérer divers appareils.

Une caractéristique importante de l’HyperOS Interconnect est sa prise en charge du partage de presse-papiers entre téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs. Cela permet aux utilisateurs de copier et coller facilement du texte et des images sur leurs appareils d’un simple clic. Le nouveau centre de dispositifs convergents améliore encore l’expérience utilisateur en fournissant une interface plus intuitive pour la gestion des appareils connectés. Ce hub de contrôle centralisé simplifie la gestion de plusieurs appareils, facilitant la navigation et le contrôle de leur écosystème numérique par les utilisateurs.

L’HyperOS Interconnect ne se limite pas aux smartphones et aux ordinateurs. Il se connecte de manière transparente aux tablettes, permettant aux utilisateurs de partager facilement leur clavier et leur souris. La tablette sert à plusieurs fins, agissant comme un écran miroir, un écran étendu et prenant en charge les fonctionnalités tactiles. Ce niveau d’intégration améliore la flexibilité et la productivité de l’utilisateur, en particulier pour ceux qui comptent sur plusieurs appareils dans leurs activités quotidiennes.

L’HyperOS Interconnect de Xiaomi représente une avancée significative dans le domaine de la gestion unifiée des appareils. En lançant HyperOS, l’entreprise a créé un écosystème fluide qui simplifie l’expérience utilisateur sur divers appareils. La capacité à répondre aux appels, accéder à la caméra du téléphone et se connecter à plusieurs appareils en un seul clic démontre l’engagement de Xiaomi à fournir un écosystème numérique cohérent et efficace.