Ce téléphone portable coûte moins de 200 euros et peut être un excellent cadeau

Le smartphone de realme apporte tout ce dont vous avez besoin et fait face aux meilleurs pour moins de 200 euros.

L’écran et l’arrière du realme 10.

Vous avez l’opportunité d’obtenir un smartphone bon et complet pour moins que ce que vous attendez, cette offre n’est pas une plaisanterie. Le realme 10 chute jusqu’à 179 euros dans sa version internationale, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si le prix ne suffit pas, ceux qui sont abonnés à Amazon Prime n’auront rien à payer pour la livraison.

Notre protagoniste n’a fait qu’abaisser son prix ces derniers temps, s’affirmant comme une excellente option sous les 200 euros. Cela peut être un caprice ou même un bon cadeau pour les fêtes. Je vais vous dire pourquoi ce realme ne tardera pas à devenir votre fidèle compagnon.

Achetez le smartphone de realme au meilleur prix

Son processeur se chargera de tout faire fonctionner à la perfection, vous n’aurez rien à craindre. Il a été créé par MediaTek, un géant asiatique expert en processeurs. Le Helio G99 fera fonctionner en douceur les applications que vous utilisez au quotidien. De plus, il forme une bonne équipe avec ces 8 Go de RAM.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

L’écran du terminal chinois atteint 6,4 pouces et se déplace en douceur grâce à ses 90 Hz de rafraîchissement. Ce sera un excellent endroit pour profiter de vos séries et films préférés. De nos jours, l’expérience multimédia est très importante et ce realme ne baisse pas le niveau.

Sur l’arrière accrocheur du terminal chinois, 2 caméras avec lesquelles vous pourrez prendre des photos plus qu’intéressantes. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un grand angle que vous utiliserez dans toutes sortes de scénarios. Elles ne vous décevront pas.

➡️ Voir l’offre realme 10

Vous n’avez pas besoin de payer trop cher pour vous procurer un smartphone en lequel vous pouvez avoir confiance, voici une bonne preuve. Le realme 10 a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien et vous accompagner pendant des années en maintenant le niveau. C’est l’un des meilleurs smartphones pas cher de milieu de gamme, un appareil que vous devriez au moins prendre en compte.