Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM5 : toutes les différences, vaut-il le coup de faire le changement

Comparaison des Sony WH-1000XM4 avec les nouveaux Sony WH-1000XM5 pour savoir s’il vaut la peine de changer.

Nous comparons les Sony WH-1000XM4 avec les Sony WH-1000XM5 pour découvrir les principales différences.

Les Sony WH-1000XM5 sont déjà sur le marché, il est donc temps de les comparer aux précédents Sony WH-1000XM4 pour découvrir toutes les différences qui les séparent. Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle génération de casques supra-auriculaires haut de gamme de Sony apporte des nouveautés très intéressantes, mais est-il judicieux de changer si vous possédez déjà les Sony WH-1000XM4 ?

Si l’on jette un coup d’œil rapide à leur apparence et à leur fiche technique, on peut constater des changements dans les domaines les plus importants : design, qualité sonore, réduction de bruit, autonomie et aussi prix. Nous allons approfondir pour vous présenter toutes les différences et, enfin, nous conclurons si cela vaut la peine de laisser vos Sony WH-1000XM4 pour acheter les nouveaux Sony-WH1000XM5.

Nouveau design

Le design présente les différences les plus faciles à détecter entre les deux modèles. Sony opte pour une esthétique plus élégante et raffinée pour ses nouveaux Sony WH-1000XM5, également avec un aspect plus unifié. Si l’on regarde les Sony WH-1000XM4, on constate que leur design reflète le fait qu’ils sont composés de plusieurs composants. Ce n’était pas totalement négatif, car cela permettait également de les plier pour les ranger plus facilement et de prendre moins de place.

Le fait que les nouveaux Sony ne peuvent pas être pliés a une incidence sur un autre élément, l’étui qui accompagne les écouteurs, qui est beaucoup plus volumineux. Ainsi, si vous voulez le ranger dans un sac à dos ou un sac à main, vous devez prendre en compte qu’il prendra une bonne partie de celui-ci.

Les Sony WH-1000XM5 sont plus minimalistes, avec un style plus arrondi. De plus, ils sont également plus légers, bien que la différence ne soit pas très grande. Ils pèsent 250 grammes, tandis que les précédents pèsent 254 grammes. En ce qui concerne les couleurs, Sony reste fidèle au noir et à l’argent que nous avons déjà vu dans la génération précédente.

Meilleur son et meilleure réduction de bruit

Le son est l’aspect fondamental des écouteurs, donc le fabricant n’a pas négligé l’intégration des nouveautés dans ce domaine. Le diaphragme des Sony WH-1000XM4 mesurait 40 millimètres, tandis que dans les nouveaux écouteurs, il passe à 30 millimètres. Il s’agit d’un diaphragme spécialement conçu pour ce modèle qui promet une qualité sonore plus naturelle.

De plus, les Sony WH-1000XM5 disposent d’une meilleure résistance du son pour mieux répartir la puissance et d’un rapport signal/bruit amélioré. Nous pouvons nous attendre à une meilleure connectivité, car ils passent du Bluetooth 5.0 au Bluetooth 5.2. D’autre part, ils conservent le port de 3,5 millimètres.

Les grandes améliorations de ces nouveaux casques supra-auriculaires concernent la réduction de bruit. Le fabricant conserve le même processeur Sony Noise Cancelling HD QN1, mais ajoute un nouveau processeur V1 intégré pour une meilleure annulation dans des environnements tels que les rues très animées.

De plus, les Sony WH-1000XM5 multiplient par deux les microphones chargés de capturer le son extérieur pour le neutraliser. Au lieu d’en avoir deux par écouteur, il y en a quatre. Au total, ce nouveau modèle compte huit microphones. Grâce à toutes ces améliorations, Sony promet un système de réduction de bruit amélioré.

Autonomie plus longue et charge plus rapide

Les améliorations concernent également l’autonomie, l’un des aspects les plus importants à prendre en compte lors du choix des écouteurs sans fil. Plus précisément, la durée de vie de la batterie reste la même si vous les utilisez avec la réduction de bruit activée, soit jusqu’à 30 heures maximum.

Cependant, si vous renoncez à cette fonctionnalité, vous remarquerez une augmentation de l’autonomie. Alors que les Sony WH-1000XM4 offraient 38 heures de musique sans ANC, les Sony WH-1000XM5 augmentent cette durée jusqu’à 40 heures. Il y a donc une différence de 2 heures qui est toujours appréciable.

De plus, Sony a également amélioré la vitesse de charge de ces écouteurs. Avec les Sony WH-1000XM5, il vous suffira de 3 minutes de charge pour obtenir 3 heures d’énergie supplémentaires, tandis qu’avec les Sony WH-1000XM4, une charge de 10 minutes fournissait de l’énergie pour 5 heures.

En proportion, la charge rapide des nouveaux écouteurs est légèrement plus puissante. Cependant, il y a un aspect à prendre en compte : cette puissance n’est présente que si vous utilisez l’adaptateur CA optionnel compatible avec l’USB Power Delivery, qu’il faut acheter séparément.

Prix plus élevé

Une autre différence essentielle entre les Sony WH-1000XM4 et les Sony WH-1000XM5 est le prix de vente recommandé. D’une part, ceux de la génération précédente ont été mis en vente à 380 euros, tandis que les nouveaux casques supra-auriculaires de Sony passent à 449,99 euros. Si nous faisons le calcul, nous constatons que la différence est de 70 euros.

Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM5 : est-ce que cela vaut la peine de changer ?

D’après cette comparaison, il est clair que les Sony WH-1000XM5 arrivent sur le marché avec des différences de design, de qualité sonore, de réduction de bruit et d’autonomie. Cependant, selon notre point de vue, ce sont des changements qui ne justifient pas les 70 euros de différence de prix.

Sony WH-1000XM5

Les Sony WH-1000XM4 sont déjà de bons casques supra-auriculaires offrant confort, une excellente qualité sonore et une bonne réduction de bruit. De plus, leur autonomie vous permet de les utiliser pendant plus d’une journée sans avoir à les recharger. Si l’on considère que leur prix baisse souvent en dessous de 300 euros sur Amazon, il semble que ces Sony WH-1000XM4 soient un choix plus intéressant à l’heure actuelle.

Sony WH-1000XM4

Une autre situation est celle où vous possédez déjà les Sony WH-1000XM4 et envisagez d’acheter la nouvelle génération. Est-ce que cela vaut la peine de changer ? À notre avis, non, car les différences ne sont pas aussi importantes pour justifier un investissement de 450 euros. Vous pouvez être tranquille avec vos Sony WH-1000XM4, ce sont des écouteurs très avancés.