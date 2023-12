3 friteuses à air bonnes et pas cher que vous pouvez offrir cet Noël

Si vous souhaitez offrir une friteuse à air pour Noël, nous vous recommandons 3 modèles très bons en termes de rapport qualité-prix.

Les friteuses à air seront l’un des cadeaux les plus populaires de cette saison des fêtes. Si vous souhaitez également offrir l’un de ces électroménagers à la mode ou l’acheter pour votre propre maison, cet article vous recommande 3 friteuses à air bonnes et abordables que vous pouvez acheter pour Noël. Avec elles, la cuisine sera beaucoup plus simple et plus saine en réduisant l’utilisation d’huile.

Les 3 modèles de friteuses à air que nous avons choisis ont en commun la grande capacité de leurs plateaux, ce qui vous permet de cuisiner pour plusieurs personnes à la fois. De plus, la technologie à air permet aux aliments d’être délicieux. Il y a un autre aspect que nos recommandations partagent, c’est qu’elles sont disponibles à des prix réduits, vous permettant de les acheter beaucoup moins chères. En réalité, certaines d’entre elles sont même à moitié prix.

Moulinex Easy Fry Max 5L

Une des meilleures friteuses à air abordables que vous pouvez acheter est la Moulinex Easy Fry Max. Son prix de vente recommandé est de 139,99 euros, mais sur Amazon, vous pouvez la trouver à partir de 69,99 euros. Si vous profitez de l’occasion, vous l’aurez à moitié prix. Sans aucun doute, c’est une friteuse de grande qualité avec laquelle vous pourrez cuisiner rapidement des cuisses de poulet, des légumes, des frites ou des morceaux de poisson, vous pourrez préparer des centaines de plats différents avec elle.

Cette friteuse à air de Moulinex a une capacité de 5 litres, ce qui signifie que vous pourrez cuisiner pour 4 à 5 personnes en une seule fois. Son fonctionnement est entièrement contrôlé via le panneau tactile situé sur le dessus, où vous trouverez les boutons pour configurer ses 10 modes de cuisson. Si vous ne savez pas comment profiter au maximum de la Moulinex Easy Fry Max, vous trouverez des centaines de recettes pour vous inspirer sur l’application Moulinex.

Il est également important de souligner que cette friteuse à air est plus écoénergétique que les fours traditionnels. Avec elle, vous pouvez économiser jusqu’à 70% d’énergie, ainsi que beaucoup de temps car elle est également plus rapide. Sans aucun doute, la Moulinex Easy Fry Max est un excellent achat si vous souhaitez une friteuse à air économique de qualité. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en seulement un jour.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro

Pour 70 à 80 euros, vous pouvez également choisir le Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro, qui est généralement en promotion dans des stores tels qu’Amazon, PcComponentes et MediaMarkt. Nous avons affaire à une friteuse à air d’une capacité idéale, 5,5 litres, ce qui signifie que vous pouvez cuisiner une grande quantité d’aliments sans qu’elle prenne trop de place. De plus, elle a une puissance de 1700W, de sorte que les aliments seront bien cuits en très peu de temps.

Avec cette friteuse de Cecotec, vous pourrez préparer vos meilleures recettes avec des légumes, de la viande, du poisson et même des gâteaux. Les aliments ont seulement besoin d’une petite cuillerée d’huile pour être parfaits, ce qui rend également les plats beaucoup plus sains. Avec le Cecofry Full Inox 5500 Pro, vous disposerez de 8 modes de cuisson différents, que vous pourrez configurer depuis le panneau frontal.

En bref, la friteuse à air de Cecotec est idéale pour préparer vos plats préférés avec simplicité et rapidité. Maintenant, vous savez que vous pouvez l’acheter pour environ 70 euros sur Amazon, à MediaMarkt et chez PcComponentes, ce qui en réalité un achat encore plus judicieux.

Cosori Premium Chef Edition

Si vous recherchez une friteuse à air de meilleure qualité, vous devez prendre en compte la Cosori Premium Chef Edition. Il s’agit de l’un des modèles les plus vendus sur Amazon, avec une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles. Il s’agit d’une friteuse à air avec 13 fonctions différentes, parmi lesquelles la préparation de viande, de poisson, de gâteaux et même la décongélation d’aliments.

La technologie de l’air chaud de ce modèle de Cosori permet aux aliments d’être croustillants à l’extérieur et savoureux à l’intérieur. De plus, elle fonctionne très rapidement et consomme moins d’énergie que les fours traditionnels, en plus de nécessiter moins d’huile pour les aliments. Sa capacité de plateau est de 5,5 litres, vous aurez donc amplement d’espace pour cuisiner pour plusieurs personnes.

Une fois que vous avez fini de préparer les aliments, vous pouvez mettre le plateau au lave-vaisselle pour qu’il soit impeccable. En conclusion, elle offre un excellent rapport qualité-prix, car elle est généralement en promotion sur Amazon et chez PcComponentes pour environ 110 euros.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles idées de plats, vous pouvez consulter les meilleurs sites de recettes qui vous aideront à cuisiner plus et mieux. Sans aucun doute, ces pages vous aideront à tirer le meilleur parti de votre nouvelle friteuse à air.