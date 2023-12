Les écouteurs de Google vous rappellerons de les nettoyez

Améliorez la charge, la netteté et l’hygiène de vos écouteurs en les nettoyant.

Il est important de nettoyer vos écouteurs, qu’ils soient des Pixel Buds ou non

Les Pixel Buds vous rappelleront de les nettoyer. Les écouteurs Google doivent être nettoyés régulièrement, c’est pourquoi leur application (ou les Paramètres, si votre téléphone est un Pixel) vous le rappellera. Cela vise non seulement à protéger vos oreilles et à améliorer la qualité sonore, mais aussi à déblayer la zone de charge des écouteurs, car elle se salit avec le temps et ne se charge pas correctement.

Ce rappel sera intégré à la nouvelle version de l’application Pixel Buds, qui sert à gérer les écouteurs. Par ailleurs, si vous utilisez un Google Pixel et que vous les gérez à partir des Paramètres, votre téléphone vous en avertira également. Traduit en français, son message sera le suivant : « Il est temps de nettoyer vos écouteurs. Améliorez la qualité audio et la charge ». Google vous avertira également de ne pas écouter de musique trop fort.

Nettoyez vos écouteurs, qu’ils soient des Pixel Buds ou non

Même si Google ne vous le rappelle pas, il est important de nettoyer régulièrement vos écouteurs. Peu importe que vous utilisiez des Pixel Buds ou d’autres écouteurs, si vous ne les nettoyez pas, la charge se détériorera. En effet, lorsqu’un écouteur sans fil se charge mal, c’est souvent parce que la partie qui se connecte à l’étui ne la touche pas correctement.

Tous les écouteurs ne se nettoient pas de la même manière. Dans le cas des Pixel Buds, Google nous informe de la façon de les nettoyer. Il est important de ne pas utiliser de détergent, de nettoyant ou de produit chimique, comme de l’alcool. Il est également essentiel de se rappeler de ne jamais les nettoyer pendant qu’ils sont en train de charger. Cette page Web indique quelle technique utiliser pour les nettoyer sans les endommager.

Google surveillera le temps d’utilisation et vous avertira toutes les 120 heures. Pour les utilisateurs les plus fréquents, cela représentera environ 3 semaines d’utilisation. Cependant, vous n’avez pas besoin qu’ils soient pleins de saleté pour les nettoyer. Que vous ayez des Pixel Buds ou d’autres écouteurs, nous vous conseillons de les examiner de temps en temps pour voir s’ils ont besoin d’un bon nettoyage.

Enfin, nettoyer les écouteurs améliorera la qualité sonore. De nombreuses personnes pensent que leurs appareils perdent en netteté avec le temps, et bien que cela soit vrai, il arrive aussi que les sorties sonores soient obstruées. Nettoyez-les pour retrouver la meilleure netteté.