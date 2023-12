Cette montre intelligente à seulement 27 euros est meilleure que ce que vous attendez et est disponible chez Decathlon.

Avec une réduction massive de 46%, cette montre intelligente muvit IO Sport SIM est sûrement la plus abordable que vous pourrez vous offrir cet été… Et elle est disponible chez Decathlon !

Voici la muvit IO Sport SIM, la montre intelligente abordable vendue par Decathlon.

Si vous vouliez une montre intelligente ou un traqueur d’activité physique et que vous attendiez une offre irrésistible qui vous ferait sortir votre portefeuille, nous sommes désolés de vous dire que vous êtes arrivé au bon endroit. En effet, nous avons déjà la super affaire de l’été pour vous procurer votre muvit IO Sport SIM pour seulement 26,95 euros, en plus chez un détaillant aussi réputé que la célèbre chaîne française Decathlon.

C’est vraiment une super affaire, donc il est tout à fait logique que les stocks de cette montre intelligente se vendent comme des petits pains ces dernières heures, c’est pourquoi nous vous encourageons à jeter un coup d’œil directement sur la boutique en ligne de Decathlon pour réserver votre exemplaire. Dans tous les cas, nous allons maintenant vous expliquer tout ce qu’il offre, afin que vous ayez les informations de première main.

La première chose que nous devons préciser, c’est que cette montre coûte normalement 49,95 euros, donc en réalité ses possibilités sont meilleures que ce que ces 26,95 euros pourraient laisser penser de prime abord avec une réduction de 46%. En réalité, il s’agit d’un appareil capable de se connecter à n’importe quel téléphone Android ou iPhone, donc son universalité lui confère également un point supplémentaire pour le choix de l’utilisateur.

Non seulement cela, mais son design est classique, simple, mais fonctionnel et possède tout ce qui est nécessaire pour offrir à l’acheteur une expérience d’utilisation satisfaisante, à commencer par un écran tactile IPS de 1,22 pouces et une résolution de 240 x 240 pixels qui centralisera l’utilisation de la montre, permettant non seulement de vérifier l’heure mais aussi de recevoir des notifications ou de consulter les informations recueillies par les capteurs de suivi d’activité physique.

Rien sur le marché n’offre autant pour si peu, et en plus nous aurons un emplacement pour carte SIM pour recevoir des appels directement sans avoir besoin d’être connecté à son smartphone, même s’il y a évidemment aussi une connectivité Bluetooth 4.0 précisément pour cette fonctionnalité d’appairage avec le téléphone.

Cette montre muvit IO Sport SIM dispose de tout ce dont nous avons besoin pour nous offrir une suivi d’activité physique, des appels et des notifications sans avoir à avoir notre téléphone constamment avec nous, et en plus elle le fait avec peu de failles et à un prix imbattable pour une durée limitée.

Cette muvit IO Sport SIM dispose également d’un emplacement microSD pour avoir de la mémoire supplémentaire, ainsi qu’une batterie de 380 mAh qui lui offre une autonomie de jusqu’à 3 jours plus que suffisante.

En ce qui concerne les fonctionnalités attendues comme traqueur d’activité physique, elle dispose de la capacité de suivre automatiquement notre sommeil, ainsi que des capteurs pour mesurer nos pas et notre activité sportive. Elle est également résistante aux éclaboussures, donc la transpiration ne pose pas de problème.

Elle dispose d’une application appelée « FunRun » disponible sur Google Play, et à ce prix, il n’y a sûrement pas de concurrent notable sur le marché, à moins qu’il s’agisse de cette realme Watch 3 qui coûte cependant le double. Donc, si vous vouliez une montre intelligente avec suivi d’activité physique et que vous attendiez une version très abordable, vous pouvez maintenant courir vous la procurer :

muvit iO Sport SIM (sur Decathlon.es) | 26,95 €