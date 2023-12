Nouveau TCL Ion X : enfin un téléphone portable avec batterie amovible en 2023

TCL a lancé son nouveau smartphone abordable, avec un écran de 6 pouces, une batterie amovible et un processeur MediaTek

Le nouveau TCL, avec un écran de 6 pouces et une coque arrière rugueuse

Peut-être n’est-t-il pas la marque de téléphones la plus reconnue de ce côté-ci de l’Atlantique, mais il est indéniable que TCL s’est fait une place plus que méritée dans le secteur des téléphones à l’échelle mondiale, grâce à des propositions attrayantes, qui se distinguent par des caractéristiques intéressantes offertes à des prix abordables. Sa dernière proposition s’appelle TCL Ion X, et il s’agit de l’un des smartphones les moins chers jamais vus jusqu’à présent dans le catalogue de la société chinoise.

L’Ion X est là pour conquérir le portefeuille des utilisateurs qui, bien qu’ils ne soient pas si exigeants, recherchent des caractéristiques très spécifiques dans leur smartphone. Et en effet, avec le nouveau Nokia C12, il s’agit de l’un des seuls téléphones portables avec batterie amovible lancés en 2023.

Batterie amovible, écran de 6 pouces et processeur MediaTek pour moins de 120 dollars

Le dispositif, présenté aux États-Unis et disponible exclusivement chez Metro, possède un design accrocheur dont il convient de souligner une coque arrière rugueuse fabriquée en plastique.

Le couvercle arrière peut être facilement retiré pour accéder à sa batterie d’une capacité de 3000 mAh. Elle peut être retirée pour la remplacer quand c’est nécessaire, que ce soit en raison d’une perte de capacité due à la dégradation causée par le temps et l’utilisation, ou parce qu’il est toujours plus rapide de changer la batterie par une batterie de rechange chargée à 100% que de recharger la batterie lorsque celle-ci est à 0%.

En dehors de sa batterie amovible, l’Ion X est équipé d’un écran HD de 6 pouces de diagonale, un processeur MediaTek Helio G225 à huit cœurs, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. À cela s’ajoute un système de caméras dirigé par un capteur arrière de 13 mégapixels capable de capturer des vidéos en Full HD à 30 images par seconde, et une caméra frontale de 5 mégapixels.

Le TCL Ion X est au prix de 119 dollars, et pour le moment, il n’a pas été confirmé s’il sera disponible dans d’autres régions en dehors des États-Unis. Il peut être acheté dès ce jeudi 26 janvier.