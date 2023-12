Grâce à cet astuce géniale, vous pourrez installer HyperOS sur votre téléphone Xiaomi avant tout le monde

Comme nous vous l’avons annoncé ces derniers jours, plusieurs téléphones Xiaomi sont en train de recevoir la mise à jour vers HyperOS, avec de nombreuses nouveautés que nous avons déjà mentionnées dans d’autres articles et qui représentent un avant et un après dans notre utilisation quotidienne du téléphone.

Cependant, ces mises à jour ne sont que des versions Mi Pilot pour que ces appareils puissent tester que tout fonctionne correctement, et nous devrons encore attendre quelques semaines pour pouvoir profiter des versions stables via OTA. C’est pourquoi nous devons être prêts en activant une option pour pouvoir mettre à jour dès que ce logiciel sera disponible.

Voici le réglage que vous devez activer sur votre Xiaomi pour recevoir HyperOS le plus tôt possible

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de ce réglage, mais il est très important de rappeler que nous devons l’activer pour pouvoir mettre à jour vers HyperOS le plus tôt possible. Bien sûr, cela ne garantit pas que nous serons les premiers à pouvoir mettre à jour, mais au moins notre smartphone sera prêt pour toutes les nouveautés à venir.

Dans ce cas, la configuration que nous allons vous montrer ci-dessous est une option qui nous permettra de recevoir les dernières mises à jour publiées par Xiaomi pour notre téléphone le plus tôt possible, le tout via OTA, sans avoir à installer de logiciel externe ou quoi que ce soit d’autre.

Pour pouvoir le faire, il vous suffit de suivre ces étapes: