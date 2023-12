Ça coûte moins de 20 euros : cet élément est essentiel si vous voyagez beaucoup

Particulièrement si vous êtes une personne qui prend beaucoup de photos et de vidéos, cela vous conviendra parfaitement.

Cette powerbank compacte avec charge rapide vous permettra de ne jamais arrêter d’enregistrer et de capturer les meilleurs moments de vos voyages.

Vous voyagez beaucoup ou êtes-vous l’une de ces personnes qui ne cesse de prendre des photos et des vidéos de tout ce qu’elle voit ? Si vous avez un bon téléphone portable, vous savez sûrement de quoi je parle, et vous avez probablement aussi remarqué que la batterie de votre téléphone se vide rapidement lorsque vous utilisez constamment l’appareil photo. Cela ne peut pas être toléré lors d’un voyage où vous passez de nombreuses heures hors de votre hôtel.

C’est pourquoi il existe des powerbanks, plus ou moins grandes, pour éviter que votre téléphone portable ne se retrouve à court d’énergie. Aujourd’hui, je voudrais vous recommander une batterie portable particulièrement utile, compacte et, en plus, avec une charge rapide. Et attention, son prix tourne généralement autour de 20 euros et elle est disponible en plusieurs couleurs.

Achetez cette powerbank et oubliez les problèmes de batterie sur votre téléphone portable

L’année dernière, j’ai acheté cette batterie en double exemplaire pour partir en voyage à New York. C’était l’un de mes meilleurs achats. J’ai passé plus de 12 heures chaque jour hors de mon hôtel à prendre des photos et des vidéos de partout, et je n’ai jamais eu de problème de batterie sur mon téléphone portable. Il est vrai que je ne l’ai parfois pas utilisée car j’avais deux téléphones avec moi et je n’ai pas toujours épuisé la batterie de mon smartphone principal.

Cette powerbank est assez singulière et hors du commun. Elle se connecte au téléphone portable via un connecteur USB-C fixe. La batterie est de taille compacte d’une largeur similaire à celle de nombreux téléphones portables actuels (7,7 cm). À une extrémité, on trouve un connecteur USB-C femelle pour pouvoir la charger complètement avant notre voyage ou chaque nuit. Il vous suffit de connecter la batterie à votre téléphone et elle commencera à se charger.

Le meilleur de cette batterie portable est qu’elle dispose d’une fonction de charge rapide jusqu’à 20W. Ce n’est pas la powerbank la plus rapide du monde, mais c’est mieux que rien. Par conséquent, si votre téléphone portable prend en charge la charge rapide, vous pourrez recharger votre batterie en peu de temps, beaucoup moins qu’avec d’autres powerbanks de plus grande capacité. Au fait, la batterie VEGER a une capacité de 5000 mAh, la norme pour la grande majorité des smartphones actuels.

Si vous n’avez pas un téléphone Android et que vous avez un iPhone 14 ou antérieur, sachez que VEGER a également pensé à vous, car ils vendent une powerbank avec un connecteur Lightning de la même capacité et avec une charge rapide.

➡️ Voir l’offre Powerbank 5000 mAh VEGER

➡️ Voir l’offre Powerbank VEGER Lightning

Si lorsque vous connectez la powerbank à votre téléphone, la charge ne démarre pas, cet accessoire dispose d’un bouton à l’autre extrémité du port de charge USB-C, avec lequel vous pouvez activer et démarrer la charge manuellement.