Cette personnalisation de Windows 98 est parfaite pour les nostalgiques : téléchargez-la ainsi.

Donne une touche rétro à ton Android avec cette personnalisation de Windows 98

Un des principaux avantages d’Android par rapport à iOS est, sans aucun doute, sa grande capacité de personnalisation, car avec un lanceur et un peu d’imagination, tu peux avoir un smartphone unique.

Mais au cas où tu aurais besoin d’inspiration, aujourd’hui on te propose une personnalisation idéale pour les Millennials, car on va t’expliquer comment tu peux personnaliser l’écran d’accueil de ton Android avec l’esthétique de l’un des systèmes d’exploitation de bureau qui a marqué plusieurs générations, Windows 98.

Transforme ton terminal Android en un PC avec Windows 98

Cette personnalisation nostalgique de Windows 98 pour Android a été partagée par l’utilisateur Reddit Longjumping_Tell_259 dans le subreddit Android Themes et pour la réaliser, nous aurons besoin de Nova Launcher, car la première chose que nous devons faire est de télécharger et restaurer une sauvegarde de Nova Launcher avec le design créé par cet utilisateur.

Tu peux télécharger la sauvegarde de Nova Launcher depuis ce lien et une fois que c’est fait, il te suffit de configurer Nova Launcher comme ton lanceur par défaut, faire une longue pression sur un espace libre de l’écran d’accueil et accéder aux Paramètres de Nova Launcher.

Une fois dans les Paramètres, accède à la section Sauvegarder & Rétablir, clique sur l’option Restaurer la sauvegarde, sélectionne la sauvegarde de Nova Launcher que tu viens de télécharger et enfin, dans la fenêtre Supprimer le design actuel, appuie sur le bouton Accepter pour appliquer le nouveau design.

La prochaine étape consiste à changer le fond d’écran par un qui s’accorde avec cette personnalisation, alors télécharge-le depuis ici, fais à nouveau une longue pression sur le bureau, sélectionne l’option Fonds d’écran, choisis l’image que tu viens de télécharger et clique sur le bouton Définir comme fond d’écran qui apparaît en haut à gauche.

Maintenant, tout ce qu’il te reste à faire est de placer la barre de tâches de Windows 98 en bas de l’écran d’accueil du mobile en utilisant un widget, que tu peux télécharger depuis ce lien. Sache que pour placer ce widget sur le bureau, tu auras besoin d’une application payante appelée KWGT Kustom Widget Pro Key, qui coûte 4,99 euros. Dans mon cas, j’ai payé cette application en échangeant le solde que j’avais accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Bien, pour placer ce widget sur le bureau, appuie sur le widget que tu as téléchargé à l’étape précédente et dans le menu Ouvrir avec, clique sur l’option KWGT. Ensuite, effectue une longue pression sur un espace vide de l’écran d’accueil, dans la section Widgets, clique sur KWGT et maintiens l’un des widgets disponibles enfoncé.

Enfin, appuie sur l’emplacement où tu as placé le widget pour ouvrir l’application KWGT, choisis le widget 98 taskbar, configure-le selon tes préférences et clique sur l’icône de la disquette qui apparaît en haut à droite pour enregistrer les modifications.

Google Play Store | KWGT Kustom Widget Pro Key (4,99 euros)